Собиратель костей и расхититель гробниц: в США арестовали маньяка, одержимого черепами

Житель Пенсильвании пополнял свою коллекцию на близлежащем старинном кладбище. В итоге полиция нашла в его подвале сотни человеческих черепов, кости и останки. Его обвиняют в осквернении могил.

34-летнему Джонатану Герлаху предъявлено более 500 обвинений, связанных с предполагаемыми преступлениями, которые, как утверждают власти, начались примерно в Хэллоуин и представляли собой "ожившую версию фильма ужасов", пишет Daily Mail.

Дело Джонатана Герлаха шокировало Пенсильванию

По словам окружного прокурора округа Делавэр Таннера Рауза, житель Пенсильвании хранил свою кошмарную "коллекцию" в своем подвале и отдельном складском помещении.

"Проще говоря, детективы обнаружили огромное количество костей, и мы все еще пытаемся выяснить, кто они, откуда и сколько их. На днях детективы попали в оживший фильм ужасов", — сказал Раус.

По его словам, некоторым из черепов больше 200 лет, и их изучение займет "некоторое время". Некоторые кости принадлежали младенцам, которым, как полагают, было всего несколько месяцев от роду на момент смерти.

По меньшей мере у одного из тел в подвале был обнаружен кардиостимулятор, добавили власти.

Джонатан Герлах позировал с предметами из своей "коллекции" для соцсетей Фото: Соцсети

По словам полицейских, арест Герлаха ранее на этой неделе стал кульминацией многомесячного расследования взломов на кладбище Маунт-Мориа, где были вскрыты по меньшей мере 26 мавзолеев и склепов.

Кости и черепа, обнаруженные на заднем сиденье автомобиля возле заброшенного кладбища на окраине Филадельфии, привели полицию к подвалу Герлаха.

По данным полиции, его арестовали, когда он выходил с кладбища и направлялся к своей машине с ломом. У него также был мешок из мешковины, в котором сотрудники полиции обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.

Американец состоял в группе на Facebook под названием "Группа по продаже человеческих костей и черепов". В этой группе, как сообщается, он был сфотографирован с черепом, хотя неизвестно, продавал ли он когда-либо останки.

Американец грабил могилы на старинном кладбище Фото: Соцсети

Герлах не отнекивался и рассказал в полиции, что разграбил по меньшей мере 30 могил.

По данным полиции, Герлах рассказал следователям, что взял около 30 комплектов человеческих останков и показал им могилы, из которых он их украл. Обычно он орудовал на историческом кладбище 1855 года.

