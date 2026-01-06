Закрыто для пассажиров: появились редкие кадры тайных мест киевского метро (фото)

Помимо действующих маршрутов, в киевском метро сохранились заброшенные перегоны, недостроенные станции и служебные ветки. Фотографии местных исследователей позволяют увидеть эти закрытые пространства.

Каждый день тысячи людей пользуются поездами киевского метрополитена, перемещаясь между привычными станциями. Однако между освещенными платформами существует другая, скрытая сторона подземки, а именно тоннели, служебные ветки и объекты, недоступные обычным пассажирам. Диггеры с Urbex Tour, специализирующиеся на исследовании городской инфраструктуры, показали, как выглядит этот закрытый мир.

Заброшенные тоннели

По мере развития метро часть старых перегонов утратила свое значение. Так, участок между станциями "Крещатик" и "Университет" был выведен из эксплуатации еще в конце 1980-х годов после запуска станции "Театральная". Рельсы в таких тоннелях в основном демонтированы, а сами пространства сегодня используются как элементы вентиляционной системы метро.

По мере развития метро часть старых перегонов утратила свое значение Фото: Из открытых источников

Отдельное внимание исследователи уделили гермозатворам. Это массивные защитные конструкции гражданской обороны, предназначенные для перекрытия тоннелей в чрезвычайных ситуациях. Некоторые из них сохранились лишь частично и давно утратили свою функциональность.

Служебные соединения без пассажиров

В системе подземки существует служебно-соединительная ветка, которая объединяет все три линии метро. По ней перемещаются пустые составы, которые пассажиры иногда замечают на станциях.

В системе киевской подземки существует служебно-соединительная ветка Фото: Из открытых источников

В ближайшие годы планируется строительство еще одной подобной ветки, которая свяжет Сырецко-Печерскую линию с будущей Подольско-Воскресенской.

Станции, окутанные легендами

Одной из самых известных станций-призраков является "Львовская Брама". Ее строительство было остановлено в 1997 году из-за невозможности организовать выход на поверхность в условиях плотной застройки. Несмотря на многочисленные городские легенды, платформа существует и иногда используется для редких официальных экскурсий. Поезд проезжает, но не останавливается.

Одной из самых известных станций-призраков является "Львовская Брама" Фото: Из открытых источников

Менее известные объекты, такие как недостроенная станция "Герцена" или "Теличка", также остаются частью подземного наследия Киева и ждут возможного возвращения в проекты развития города.

Бункеры и технические зоны

Рядом со станцией "Майдан Незавимости" исследователи обнаружили сложную систему вертикальных проходов и крупный тоннель, который официально считается недостроенным пересадочным узлом. Однако среди диггеров ходят версии о его возможном оборонном назначении.

Метрополитен остается зоной повышенной опасности Фото: Из открытых источников Исследователи отмечают, что все подобные объекты недоступны для свободного посещения Фото: Из открытых источников

У самой глубокой станции метро "Арсенальной" находится заброшенный пункт технического обслуживания поездов, а в глубине подземки скрывается недостроенный дизель-бункер конца 1980-х годов, масштабный лабиринт тоннелей, сопоставимый по размерам с городским кварталом.

Исследователи отмечают, что все подобные объекты недоступны для свободного посещения. Метрополитен остается зоной повышенной опасности, а самостоятельные попытки проникновения в тоннели незаконны и могут представлять угрозу для жизни.

