Закрито для пасажирів: з'явилися рідкісні кадри таємних місць київського метро (фото)

Крім діючих маршрутів, у київському метро збереглися занедбані перегони, недобудовані станції та службові гілки. Фотографії місцевих дослідників дають змогу побачити ці закриті простори.

Щодня тисячі людей користуються потягами київського метрополітену, переміщаючись між звичними станціями. Однак між освітленими платформами існує інший, прихований бік підземки, а саме тунелі, службові гілки та об'єкти, недоступні звичайним пасажирам. Дигери з Urbex Tour, що спеціалізуються на дослідженні міської інфраструктури, показали, який вигляд має цей закритий світ.

Покинуті тунелі

У міру розвитку метро частина старих перегонів втратила своє значення. Так, ділянку між станціями "Хрещатик" і "Університет" було виведено з експлуатації ще наприкінці 1980-х років після запуску станції "Театральна". Рейки в таких тунелях здебільшого демонтовані, а самі простори сьогодні використовуються як елементи вентиляційної системи метро.

У міру розвитку метро частина старих перегонів втратила своє значення Фото: З відкритих джерел

Окрему увагу дослідники приділили гермозатворам. Це масивні захисні конструкції цивільної оборони, призначені для перекриття тунелів у надзвичайних ситуаціях. Деякі з них збереглися лише частково і давно втратили свою функціональність.

Службові з'єднання без пасажирів

У системі підземки існує службово-з'єднувальна гілка, яка об'єднує всі три лінії метро. Нею переміщуються порожні потяги, які пасажири іноді помічають на станціях.

У системі київської підземки існує службово-сполучна гілка Фото: З відкритих джерел

Найближчими роками планується будівництво ще однієї подібної гілки, яка зв'яже Сирецько-Печерську лінію з майбутньою Подільсько-Воскресенською.

Станції, оповиті легендами

Однією з найвідоміших станцій-привидів є "Львівська Брама". Її будівництво було зупинено 1997 року через неможливість організувати вихід на поверхню в умовах щільної забудови. Попри численні міські легенди, платформа існує й іноді використовується для рідкісних офіційних екскурсій. Поїзд проїжджає, але не зупиняється.

Однією з найвідоміших станцій-привидів є "Львівська Брама" Фото: З відкритих джерел

Менш відомі об'єкти, як-от недобудована станція "Герцена" або "Теличка", також залишаються частиною підземної спадщини Києва і чекають на можливе повернення в проєкти розвитку міста.

Бункери та технічні зони

Поруч зі станцією "Майдан Незалежності" дослідники виявили складну систему вертикальних проходів і великий тунель, який офіційно вважається недобудованим пересадочним вузлом. Однак серед дигерів ходять версії про його можливе оборонне призначення.

Метрополітен залишається зоною підвищеної небезпеки Фото: З відкритих джерел Дослідники зазначають, що всі подібні об'єкти недоступні для вільного відвідування Фото: З відкритих джерел

Біля найглибшої станції метро "Арсенальної" розташований занедбаний пункт технічного обслуговування поїздів, а в глибині підземки ховається недобудований дизель-бункер кінця 1980-х років, масштабний лабіринт тунелів, який можна порівняти за розмірами з міським кварталом.

Дослідники зазначають, що всі подібні об'єкти недоступні для вільного відвідування. Метрополітен залишається зоною підвищеної небезпеки, а самостійні спроби проникнення в тунелі незаконні та можуть становити загрозу для життя.

