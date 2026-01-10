Створить спецкомісію: Ірак на державному рівні боротиметься з вербуванням громадян до лав ЗС РФ

Уряд Іраку створить спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням і припиненням вербування іракської молоді до лав російської армії для участі у війні проти України.

Ця комісія працюватиме у взаємодії з Верховною судовою радою країни, повідомив проєкт "Хочу жить".

Тимчасовий повірений у справах Іраку в Україні Тарек Казем підкреслив, що офіційний Багдад стурбований фактами залучення громадян Іраку до лав російської армії.

Іракська сторона також наголосила, що національне законодавство передбачає суворе покарання за найманство — аж до довічного ув’язнення.

Крім того, під час зустрічі Казема з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим дипломат підтвердив принципову позицію Іраку щодо дотримання нейтралітету та невтручання у внутрішні справи інших держав, що закріплено в конституції країни.

Зустріч української та іракської сторони Фото: Проєкт «Хочу жить»

Водночас проєкт "Хочу жить" нагадав, що Міністерство закордонних справ України регулярно закликає громадян третіх країн усіма можливими способами уникати потрапляння до складу російської окупаційної армії.

Нагадаємо, у листопаді Ірак припинив відвантаження російської нафти через побоювання з приводу санкцій США і Великої Британії.

Фокус також писав про скандал, що розгорівся в ПАР з депутаткою-дочкою експрезидента, яка вербувала людей на війну проти України.