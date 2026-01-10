Создаст спецкомиссию: Ирак на государственном уровне будет бороться с вербовкой граждан в ряды ВС РФ
Правительство Ирака создаст специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием и прекращением вербовки иракской молодежи в ряды российской армии для участия в войне против Украины.
Эта комиссия будет работать во взаимодействии с Верховным судебным советом страны, сообщил проект "Хочу жить".
Временный поверенный в делах Ирака в Украине Тарек Казем подчеркнул, что официальный Багдад обеспокоен фактами привлечения граждан Ирака в ряды российской армии.
Иракская сторона также подчеркнула, что национальное законодательство предусматривает суровое наказание за наемничество — вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, во время встречи Казема с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым дипломат подтвердил принципиальную позицию Ирака по соблюдению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, что закреплено в конституции страны.
В то же время проект "Хочу жить" напомнил, что Министерство иностранных дел Украины регулярно призывает граждан третьих стран всеми возможными способами избегать попадания в состав российской оккупационной армии.
Напомним, в ноябре Ирак прекратил отгрузку российской нефти из-за опасений по поводу санкций США и Великобритании.
Фокус также писал о скандале, разгоревшемся в ЮАР с депутатом-дочерью экс-президента, которая вербовала людей на войну против Украины.