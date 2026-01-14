Скільки коштує Гренландія: експерти назвали ціну для США

За приблизними оцінками, купівля Гренландії може обійтися Сполученим Штатам Америки приблизно в $700 мільярдів, що становить майже половину бюджету Міністерства оборони країни.

Ця оцінка була підготовлена колишніми американськими чиновниками, повідомляє NBC News. Держсекретареві США Марко Рубіо вже доручено підготувати пропозицію про купівлю або придбання данської території площею 800 000 квадратних миль.

Дональд Трамп будь-що-будь має намір включити Гренландію до складу США. У новому пості на Truth Social глава Білого дому заявив, що Сполученим Штатам потрібен цей острів для будівництва системи протиракетної оборони "Золотий купол", і розкритикував НАТО, поставивши під сумнів його цінність без участі США.

Напруженість зросла після військової операції США у Венесуелі та заяви Білого дому про те, що Трамп також розглядає військовий варіант отримання Гренландії.

Незважаючи на його заяви, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен продовжують рішуче відкидати ідею передачі острова Сполученим Штатам. На брифінгу глава гренландського уряду заявив, що вони обирають бути з Данією, НАТО і ЄС, а не зі Штатами.

Раніше Міністерство оборони Данії попередило, що війська негайно дадуть відповідь силою на будь-яке військове втручання, заявивши:

"Данські війська спочатку будуть стріляти, а потім ставити запитання".

15 січня заплановано зустріч данських і гренландських офіційних осіб із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і Марко Рубіо для обговорення цього питання. Незадовго до цієї зустрічі Трамп зазначив:

"НАТО стане набагато потужнішим і ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів. Все менше цього неприйнятно".

Не підтримують бажання президента США і самі американці. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, його план підтримують лише 17% американців.

Нагадаємо, республіканець Палати представників Ренді Файн запропонував законопроєкт, який дає змогу президенту Дональду Трампу придбати Гренландію і приєднати її до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що європейські союзники ведуть переговори про розгортання сил у Гренландії для протидії зростаючій загрозі з боку Китаю і Росії.