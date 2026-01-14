Сколько стоит Гренландия: эксперты назвали цену для США

По приблизительным оценкам, покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам Америки примерно в $700 миллиардов, что составляет почти половину бюджета Министерства обороны страны.

Эта оценка была подготовлена ​​бывшими американскими чиновниками, сообщает NBC News. Госсекретарю США Марко Рубио уже поручено подготовить предложение о покупке или приобретении датской территории площадью 800 000 квадратных миль.

Дональд Трамп во что бы то ни стало включить Гренландию в состав США. В новом посте на Truth Social глава Белого дома заявил, что Соединенным Штатам нужен этот остров для строительства системы противоракетной обороны "Золотой купол", и раскритиковал НАТО, поставив под сомнение его ценность без участия США.

Напряженность возросла после военной операции США в Венесуэле и заявления Белого дома о том, что Трамп также рассматривает военный вариант получения Гренландии.

Несмотря на его заявления, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен продолжают решительно отвергать идею передачи острова Соединенным Штатам.

На брифинге глава гренландского правительства заявил, что они выбирают быть с Данией, НАТО и ЕС, а не со Штатами. Ранее Министерство обороны Дании предупредило, что войска немедленно ответят силой на любое военное вмешательство, заявив:

"Датские войска сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

15 января запланирована встреча датских и гренландских официальных лиц с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио для обсуждения этого вопроса. Незадолго до этой встречи Трамп подчеркнул:

"НАТО станет гораздо более мощным и эффективным, если Гренландия будет в руках Соединенных Штатов. Все меньше этого неприемлемо".

Не поддерживают желания президента США и сами американцы. Согласно опросу Reuters/Ipsos, его план поддерживают лишь 17% американцев.

Напомним, республиканец Палаты представителей Рэнди Файн предложил законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу приобрести Гренландию и присоединить ее к Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что европейские союзники ведут переговоры о развертывании сил в Гренландии для противодействия растущей угрозе со стороны Китая и России.