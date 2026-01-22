The Economist випустив обкладинку з Трампом без сорочки на ведмеді: що вона означає (фото)

На новій обкладинці журналу The Economist президент США Дональд Трамп зображений без сорочки та верхи на білому ведмеді. Так видання ілюструвало амбіції американського лідера щодо острова Гренландія, що зараз належить Данії.

Нова обкладинка з Трампом була опублікована 21 січня. В The Economist пояснили, що зображення символізує прагнення президента США отримати Гренландію, яке становить небезпеку не лише для Данії, а й для глобальної світобудови.

За словами журналістів, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що стартував 19 січня, Трамп "був майже примирливим", відмовившись від запровадження тарифів і погроз застосувати військову силу, та привітав нові "рамкові" переговори. Проте це може бути тактичним відступом і лише тимчасовим "затишшям" кризи в Гренландії, бо Трамп мав амбіції щодо Гренландії протягом багатьох років, іще за своєї першої каденції, а у своєму виступі в Давосі говорив про Північноатлантичний альянс із презирством.

"По-перше, пан Трамп піддасться тиску, не обов'язково відмовляючись від своїх довгострокових цілей. По-друге, вузький, песимістичний погляд президента на світ та його готовність переписати історію підірвали довіру, яка колись лежала в основі союзів Америки. Нарешті, з цього випливає, що кожна сварка за пана Трампа загрожує екзистенційною. Він віщує глобальну перебудову, до якої союзники Америки повинні готуватися", — написали в The Economist.

The Economist опублікував обкладинку з Трампом верхи на білому ведмеді Фото: The Economist

За словами журналістів, хоча доки Європа пройшла раунд з Гренландією, Арктика ще буде предметом боротьби, оскільки танення льоду дозволить розмістити на цій території військово-морські сили. З погляду Трампа, якщо острів належатиме США, РФ і Китай не наважаться по ньому вдарити.

Попри це, Трамп у Давосі говорив про володіння Гренландією, тож він усе ще може шукати важелі впливу, зокрема відновлення тарифів і погрози застосування сили. Також президент США заявив, що його країна заплатила "100%" за НАТО та нічого не отримала натомість, і такі його погляди можуть призвести до подальших конфронтацій через Гренландію чи щось інше.

"Розбудова жорсткої сили займає роки, і пан Трамп поспішає", — зазначили журналісти.

При цьому автори журналу зазначають, що Гренландія є "лише верхівкою айсберга", і амбіції Трампа можуть призвести до глобальних змін у світовому порядку, поширення ядерної зброї, руйнівних воєн і розпаду НАТО.

Інші обкладинки з Трампом

В лютому 2025 року на обкладинці випуску The Economist "Новий світовий порядок Дональда" був зображений президент США Дональд Трамп, а за ним — російський диктатор Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган і премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

В листопаді The Economist випустив обкладинку з прогнозами на 2026 рік, на якій центральне місце зайняв Трамп.

У грудні вийшов новий випуск Der Spiegel із Трампом і Путіним на обкладинці під назвою "Два лиходії — одна мета".