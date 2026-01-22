The Economist выпустил обложку с Трампом без рубашки на медведе: что она означает (фото)

На новой обложке журнала The Economist президент США Дональд Трамп изображен без рубашки и верхом на белом медведе. Так издание иллюстрировало амбиции американского лидера относительно острова Гренландия, который сейчас принадлежит Дании.

Новая обложка с Трампом была опубликована 21 января. В The Economist объяснили, что изображение символизирует стремление президента США получить Гренландию, которое представляет опасность не только для Дании, но и для глобального мироустройства.

По словам журналистов, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал 19 января, Трамп "был почти примирительным", отказавшись от введения тарифов и угроз применить военную силу, и приветствовал новые "рамочные" переговоры. Однако это может быть тактическим отступлением и лишь временным "затишьем" кризиса в Гренландии, потому что Трамп имел амбиции по Гренландии в течение многих лет, еще при своей первой каденции, а в своем выступлении в Давосе говорил о Североатлантическом альянсе с презрением.

"Во-первых, господин Трамп поддастся давлению, не обязательно отказываясь от своих долгосрочных целей. Во-вторых, узкий, пессимистический взгляд президента на мир и его готовность переписать историю подорвали доверие, которое когда-то лежало в основе союзов Америки. Наконец, из этого следует, что каждая ссора при господине Трампе грозит экзистенциальной. Он предвещает глобальную перестройку, к которой союзники Америки должны готовиться", — написали в The Economist.

The Economist опубликовал обложку с Трампом верхом на белом медведе Фото: The Economist

По словам журналистов, хотя пока Европа прошла раунд с Гренландией, Арктика еще будет предметом борьбы, поскольку таяние льда позволит разместить на этой территории военно-морские силы. С точки зрения Трампа, если остров будет принадлежать США, РФ и Китай не решатся по нему ударить.

Несмотря на это, Трамп в Давосе говорил о владении Гренландией, поэтому он все еще может искать рычаги влияния, в частности восстановление тарифов и угрозы применения силы. Также президент США заявил, что его страна заплатила "100%" за НАТО и ничего не получила взамен, и такие его взгляды могут привести к дальнейшим конфронтациям из-за Гренландии или чего-то другого.

"Развитие жесткой силы занимает годы, и господин Трамп спешит", — отметили журналисты.

При этом авторы журнала отмечают, что Гренландия является "лишь верхушкой айсберга", и амбиции Трампа могут привести к глобальным изменениям в мировом порядке, распространению ядерного оружия, разрушительным войнам и распаду НАТО.

Другие обложки с Трампом

В феврале 2025 года на обложке выпуска The Economist"Новый мировой порядок Дональда" был изображен президент США Дональд Трамп, а за ним — российский диктатор Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

В ноябре The Economist выпустил обложку с прогнозами на 2026 год, на которой центральное место занял Трамп.

В декабре вышел новый выпуск Der Spiegel с Трампом и Путиным на обложке под названием "Два злодея — одна цель".