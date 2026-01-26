На Філіппінах вистрілили з гранатомета в авто мера: він лишився неушкодженим (відео)

В автомобіль мера міста Шаріф-Агуак, Акмада Мітри Ампатуана, в неділю стріляли з гранатомета. Міськову голові вдалося пережити замах неушкодженим, а трьох підозрюваних у нападі ліквідували правоохоронці під час операції переслідування.

Про замах на мера на Філіппінах у провінції Магінданао-дель-Сур повідомило 25 січня Філіппінське інформаційне агентство (PNA). Газета The Philippine Star пише, що за попередніми даними слідства озброєні нападники запустили по колоні Ампатуана протитанкову ракету, постраждали двоє співробітників служби безпеки.

За інформацією PNA, троє підозрюваних у влаштуванні засідки на мера були вбиті під час операції переслідування, яку поліція проводила спільно з армією.

"Мер у безпеці", — повідомив журналістам виконавчий помічник мера Анвар Куїт Емблава.

Він додав, що Ампатуан під час атаки знаходився у своєму куленепробивному чорному позашляховику. Напад стався близько 6:30 ранку в районі Побласіон. Запасний пікап мера також був пошкоджений кулями.

Відео дня

На Філіппінах обстріляли машину мера міста Шаріф-Агуак Фото: соцмережi

За словами Емблави, травми двох співробітників служби безпеки не загрожують їхнім життям, і вони зараз проходять лікування в регіональному медичному центрі.

На відео з місця подій можна побачити сірий мінівен, на якому прибули підозрювані у влаштуванні засідки. Поліція знайшла в цьому мінівені вогнепальну зброю. Мотив нападу лишається невідомим.

Замах на мера на Філіппінах 25 січня.

Місцеві ЗМІ розповіли, що після втечі підозрюваних на сірому мінівені правоохоронці та військові загнали їх у кут в сусідньому місті. Нападники під час арешту чинили опір і відкривали вогонь по переслідувачах.

Журналісти нагадали, що понад 10 років тому Ампатуан дістав поранення під час подібного нападу на шосе Котабато-Ісулан.

Позашляховик мера на Філіппінах після потрапляння в засідку Фото: соцмережі

