На Филиппинах выстрелили из гранатомета в авто мэра: он остался невредимым (видео)

В автомобиль мэра города Шариф-Агуак, Акмада Митры Ампатуана, в воскресенье стреляли из гранатомета. Городскому голове удалось пережить покушение невредимым, а троих подозреваемых в нападении ликвидировали правоохранители во время операции преследования.

О покушении на мэра на Филиппинах в провинции Магинданао-дель-Сур сообщило 25 января Филиппинское информационное агентство (PNA). Газета The Philippine Star пишет, что по предварительным данным следствия вооруженные нападавшие запустили по колонне Ампатуана противотанковую ракету, пострадали двое сотрудников службы безопасности.

По информации PNA, трое подозреваемых в устройстве засады на мэра были убиты во время операции преследования, которую полиция проводила совместно с армией.

"Мэр в безопасности", — сообщил журналистам исполнительный помощник мэра Анвар Куит Эмблава.

Он добавил, что Ампатуан во время атаки находился в своем пуленепробиваемом черном внедорожнике. Нападение произошло около 6:30 утра в районе Побласион. Запасной пикап мэра также был поврежден пулями.

Відео дня

На Филиппинах обстреляли машину мэра города Шариф-Агуак Фото: соцсети

По словам Эмблавы, травмы двух сотрудников службы безопасности не угрожают их жизни, и они сейчас проходят лечение в региональном медицинском центре.

На видео с места событий можно увидеть серый минивэн, на котором прибыли подозреваемые в устройстве засады. Полиция нашла в этом минивэне огнестрельное оружие. Мотив нападения остается неизвестным.

Покушение на мэра на Филиппинах 25 января.

Местные СМИ рассказали, что после побега подозреваемых на сером минивене правоохранители и военные загнали их в угол в соседнем городе. Нападавшие во время ареста сопротивлялись и открывали огонь по преследователям.

Журналисты напомнили, что более 10 лет назад Ампатуан получил ранения во время подобного нападения на шоссе Котабато-Исулан.

Внедорожник мэра на Филиппинах после попадания в засаду Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 26 января на Филиппинах перевернулся паром "Триша Керстин 3", на борту которого находилось 350 человек. Были обнаружены тела по меньшей мере 15 погибших, еще десятки пропали без вести.

Народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко 21 января рассказывал, что бизнесмена Игоря Коломойского не доставили на заседание временной следственной комиссии, потому что по данным Службы безопасности Украины на его жизнь планируется покушение.