Соратнику Навального дозволили залишитися в Литві після критики Буданова і Капустіна

Леонід Волков, російський опозиціонер і соратник Олексія Навального, може й далі жити в Литві, незважаючи на погрози влади позбавити його посвідки на проживання після різких висловлювань у бік Кирила Буданова і Дениса Капустіна.

Таке рішення ухвалили Міністерство внутрішніх справ і Департамент міграції Литви, про що на пресконференції заявили глави обох відомств Владислав Кондратович та Індре Гаспер відповідно, повідомляє Delfi.

За інформацією міністра, Департамент державної безпеки (ДДБ) провів ширше розслідування щодо Волкова, оцінивши не тільки його заяви, а й позицію України.

"Під час перевірки не було виявлено жодних обставин, які б вказували на те, що Леонід Волков надає підтримку російському режиму і його триваючій агресії проти України. Таким чином, представник російської опозиції має чинний тимчасовий дозвіл і може продовжувати проживати в Литві", — зазначив Кондратович.

Головна умова для Волкова — дотримуватися прийнятих у Литві норм гуманності та політичної культури спілкування. В іншому разі дозвіл на його проживання в країні буде переглянуто.

Леонід Волков покинув РФ через загрозу арешту і вже понад п'ять років живе в Литві.

В Україні проти нього розпочато розслідування за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України ("Обґрунтування, легалізація та заперечення збройної агресії Росії проти України") після його висловлювань щодо командира РДК Дениса Капустіна та глави ОП Кирила Буданова. Про це повідомляв "Главком".

Російський опозиціонер поки що інформацію про рішення литовської влади в соцмережі не коментував.

Скандал навколо Леоніда Волкова: що відомо

На початку січня Ганна Тірон, представниця "Російського добровольчого корпусу", показала листування з Леонідом Волковим, де він відреагував на "смерть" Капустіна, написавши, що "помер нацист, саме існування якого було подарунком кремлівській пропаганді". Кирила Буданова Волков назвав "огидним провінційним політтехнологом".

Коли листування було оприлюднено, Волков вибачився і заявив, що його повідомлення було "емоційним і різким", але наголосив, що, як і раніше, засуджує "неонацистів".

Після заяв Волкова Ремігіюс Мотузас, голова Комітету у закордонних справах Сейму, порушив питання про те, чи може росіянин перебувати в Литві. Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що такі висловлювання — неприйнятні, і Департамент державної безпеки вже розслідує інцидент.