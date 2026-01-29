Соратнику Навального разрешили остаться в Литве после критики Буданова и Капустина

Леонид Волков, российский оппозиционер и соратник Алексея Навального, может и дальше жить в Литве, несмотря на угрозы властей лишить его вида на жительство после резких высказываний в сторону Кирилла Буданова и Дениса Капустина.

Такое решение приняли Министерство внутренних дел и Департамент миграции Литвы, о чем на пресс-конференции заявили главы обоих ведомств Владислав Кондратович и Индре Гаспер соответственно, сообщает Delfi.

По информации министра, Департамент государственной безопасности (ДГБ) провел более широкое расследование в отношении Волкова, оценив не только его заявления, но и позицию Украины.

"В ходе проверки не было выявлено никаких обстоятельств, указывающих на то, что Леонид Волков оказывает поддержку российскому режиму и его продолжающейся агрессии против Украины. Таким образом, представитель российской оппозиции имеет действующее временное разрешение и может продолжать проживать в Литве", — отметил Кондратович.

Відео дня

Главное условие для Волкова – соблюдать принятые в Литве нормы гуманности и политической культуры общения. В противном случае разрешение на его проживание в стране будет пересмотрено.

Леонид Волков покинул РФ из-за угрозы ареста и уже более пяти лет живет в Литве.

В Украине против него начато расследование по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины ("Обоснование, легализация и отрицание вооруженной агрессии России против Украины") после его высказываний о командире РДК Денисе Капустине и главе ОП Кирилле Буданове. Об этом сообщал "Главком".

Российский оппозиционер пока информацию о решении литовских властей в соцсети не комментировал.

Скандал вокруг Леонида Волкова: что известно

В начале января Анна Тирон, представитель "Русского добровольческого корпуса" показала переписку с Леонидом Волковым, где он отреагировал на "смерть" Капустина, написав, что "умер нацист, само существование которого было подарком кремлевской пропаганде". Кирилла Буданова Волков назвал "отвратительным провинциальным политтехнологом".

Когда переписка была обнародована, Волков извинился и заявил, что его сообщение было "эмоциональным и резким", но подчеркнул, что по-прежнему осуждает "неонацистов".

После заявлений Волкова Ремигиюс Мотузас, председатель Комитета по иностранным делам Сейма, поднял вопрос о том, может ли россиянин находиться в Литве. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что такие высказывания — неприемлемы, и Департамент государственной безопасности уже расследует инцидент.