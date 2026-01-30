Панікувала ціла півкуля: безконтрольна китайська ракета впала в Тихому океані

Траєкторія падіння китайської ракети Zhuque-3 вагою в 11 тонн, була непередбачуваною. Тож у Великій Британії було оголошено підвищену готовність через можливість падіння уламків.

Вранці 30 січня уряд Великої Британії звернувся до операторів мобільного зв'язку з проханням забезпечити працездатність системи оповіщення в рамках підготовки до можливого впливу. Однак китайська ракета благополучно приземлилася в океані приблизно за 2000 км на південний схід від Нової Зеландії, пише Daily Mail.

Китайська ракета Zhuque-3 впала в Тихому океані

За даними Космічних сил США, китайська ракета Zhuque-3, запущена на початку грудня, впала на Землю близько полудня.

За оцінками, маса космічного апарату ZQ-3 R/B становить 11 тонн, і європейське агентство зі спостереження та відстеження космічного простору (SST) попередило, що це "досить великий об'єкт, який заслуговує на ретельне спостереження".

Відео дня

Хоча переважна більшість космічного сміття, що падає на Землю, або згорає в атмосфері, або ніколи не виявляється, експерти не були впевнені, що падіння Zhuque-3 пройде непоміченим.

Доктор Марко Ланбрук, експерт з відстеження космічного сміття з Делфтського технологічного університету, каже, що Космічні сили США спостерігали за вогненною кулею під час входу в атмосферу за допомогою космічного супутника.

Це поклало кінець невизначеності щодо потенційного місця падіння китайської ракети, оскільки прогнозувалося, що вона може впасти на Велику Британію, або на якусь країну Північної Європи.

Ракета була запущена приватною космічною компанією LandSpace з космодрому Цзюцюань у китайській провінції Ганьсу 3 грудня 2025 року. Відтоді вона повільно сходила з орбіти і тепер впала назад на Землю. Відомо, що китайська експериментальна ракета, яка отримала позначення ZQ-3 R/B, успішно вийшла на орбіту, але її багаторазовий ступінь розгону, створений за зразком ракети SpaceX Falcon 9, вибухнув під час посадки.

Верхні ступені та їхній "муляж" вантажу у вигляді великого металевого бака поступово сходять з орбіти. Невеликий кут входу ракети в атмосферу робив вкрай складним точне передбачення місця падіння окремих уламків.

Це не перший випадок падіння китайської ракети на Землю. У 2024 році фрагменти розгінного ступеня ракети-носія Long March 3B впали за кілька метрів від будинків у китайській провінції Гуансі.

Падіння уламків ракет і супутників на Землю — не рідкість: приблизно 70 разів на місяць уламки пролітають над Великою Британією.

У деяких випадках до Землі можуть долетіти дуже великі уламки або фрагменти жаростійких матеріалів, таких як нержавіюча сталь або титан.

Однак ці фрагменти, як правило, розсіюються океанами або безлюдними районами.

Єдиний зафіксований випадок потрапляння космічного сміття в людину стався 1997 року, коли в жінку потрапив 16-грамовий шматок американської ракети Delta II. Однак кількість комерційних запусків у космос зростає, як і обсяг "неконтрольованих" повернень в атмосферу.

Нещодавнє дослідження вчених з Університету Британської Колумбії засвідчило, що наразі існує 10-відсоткова ймовірність того, що одна або кілька людей загинуть від космічного сміття протягом наступного десятиліття.

Аналогічним чином, дослідники дедалі частіше попереджають, що уламки, які падають, можуть становити загрозу для повітряних перевезень, оскільки ймовірність падіння чого-небудь у межах одного з найбільш завантажених повітряних просторів світу в будь-який конкретний рік становить 26 відсотків.

За оцінками, на орбіті перебуває близько 170 мільйонів уламків так званого "космічного сміття" — залишків після космічних місій, що можуть бути розміром із відпрацьовані ступені ракет або з крихти фарби, — поряд із космічною інфраструктурою вартістю близько 700 мільярдів доларів США.

Але відстежується тільки 27 000 з них, і, оскільки фрагменти можуть рухатися з величезною швидкістю, навіть крихітні уламки можуть серйозно пошкодити або знищити супутники.

Нагадаємо, коли ракета SpaceX вибухнула менш ніж через десять хвилин після запуску на початку 2025 року, то виявилося, що її уламки загрожували одразу трьом цивільним літакам.

Також Фокус писав, що коли ракета Ілона Маска вибухнула під час запуску, її уламки впали на острови Теркс і Кайкос — заморську територію Великої Британії, де розташовано безліч курортів і вілл для мільярдерів.