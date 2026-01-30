Паниковало целое полушарие: бесконтрольная китайская ракета рухнула в Тихом океане

Траектория падения китайской ракеты Zhuque-3 весом в 11 тонн, была непредсказуемой. Так что в Великобритании была объявлена ​​повышенная готовность из-за возможности падения обломков.

Утром 30 января правительство Великобритании обратилось к операторам мобильной связи с просьбой обеспечить работоспособность системы оповещения в рамках подготовки к возможному воздействию. Однако китайская ракета благополучно приземлилась в океане примерно в 2000 км к юго-востоку от Новой Зеландии, пишет Daily Mail.

Китайская ракета Zhuque-3 упала в Тихом океане

По данным Космических сил США, китайская ракета Zhuque-3, запущенная в начале декабря, упала на Землю около полудня.

По оценкам, масса космического аппарата ZQ–3 R/B составляет 11 тонн, и европейское агентство по наблюдению и отслеживанию космического пространства (SST) предупредило, что это "довольно крупный объект, заслуживающий тщательного наблюдения".

Хотя подавляющее большинство космического мусора, падающего на Землю, либо сгорает в атмосфере, либо никогда не обнаруживается, эксперты не были уверены, что падение Zhuque-3 пройдет незамеченным.

Доктор Марко Ланбрук, эксперт по отслеживанию космического мусора из Делфтского технологического университета, говорит, что Космические силы США наблюдали за огненным шаром при входе в атмосферу с помощью космического спутника.

Это положило конец неопределенности относительно потенциального места падения китайской ракеты, так как прогнозировалось, что она может рухнуть на Великобританию, или на какую-то страну Северной Европы.

Ракета была запущена частной космической компанией LandSpace с космодрома Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу 3 декабря 2025 года. С тех пор она медленно сходила с орбиты и теперь упала обратно на Землю. Известно, что китайская экспериментальная ракета, получившая обозначение ZQ–3 R/B, успешно вышла на орбиту, но ее многоразовая ступень разгона, созданная по образцу ракеты SpaceX Falcon 9, взорвалась во время посадки.

Верхние ступени и их "муляж" груза в виде большого металлического бака постепенно сходят с орбиты. Небольшой угол входа ракеты в атмосферу делал крайне сложным точное предсказание места падения отдельных обломков.

Это не первый случай падения китайской ракеты на Землю. В 2024 году фрагменты разгонной ступени ракеты-носителя Long March 3B упали в нескольких метрах от домов в китайской провинции Гуанси.

Падение обломков ракет и спутников на Землю — не редкость: примерно 70 раз в месяц обломки пролетают над Великобританией.

В некоторых случаях до Земли могут долететь очень крупные обломки или фрагменты жаростойких материалов, таких как нержавеющая сталь или титан.

Однако эти фрагменты, как правило, рассеиваются по океанам или безлюдным районам.

Единственный зафиксированный случай попадания космического мусора в человека произошел в 1997 году, когда в женщину попал 16-граммовый кусок американской ракеты Delta II. Однако число коммерческих запусков в космос растет, как и объем "неконтролируемых" возвращений в атмосферу.

Недавнее исследование ученых из Университета Британской Колумбии показало, что в настоящее время существует 10-процентная вероятность того, что один или несколько человек погибнут от космического мусора в течение следующего десятилетия .

Аналогичным образом, исследователи все чаще предупреждают, что падающие обломки могут представлять угрозу для воздушных перевозок, поскольку вероятность падения чего-либо в пределах одного из самых загруженных воздушных пространств мира в любой конкретный год составляет 26 процентов.

По оценкам, на орбите находится около 170 миллионов обломков так называемого "космического мусора" — остатков после космических миссий, которые могут быть размером с отработанные ступени ракет или с крошки краски, — наряду с космической инфраструктурой стоимостью около 700 миллиардов долларов США.

Но отслеживается только 27 000 из них, и, поскольку фрагменты могут двигаться с огромной скоростью, даже крошечные обломки могут серьезно повредить или уничтожить спутники.

Напомним, когда ракета SpaceX взорвалась менее чем через десять минут после запуска в начале 2025 года, то оказалось, что ее обломки угрожали сразу трем гражданским самолетам.

Также Фокус писал, что когда ракета Илона Маска взорвалась при запуске, ее обломки упали на острова Теркс и Кайкос – заморскую территорию Великобритании, где находится множество курортов и вилл для миллиардеров.