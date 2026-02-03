Скандал в ОАЕ: Джеффрі Епштейну відправили священні реліквії ісламу

Виявилося, що двоє жителів Об'єднаних Арабських Еміратів відправили Джеффрі Епштейну фрагменти кісви — священної тканини, що покриває Каабу, реліквію у священному місті Мекка. Причому сталося це вже після того, як Епштейна було зареєстровано як сексуального злочинця.

Три мільйони опублікованих файлів Епштейна ще вивчаються журналістами. І щодня з'являються скандальні новини. Так, виявилося, що фінансист отримав фрагменти кісви, священної тканини, що покриває Каабу в Мецці, пише RMF24.

Епштейну з ОАЕ відправили фрагменти кісви — священного покривала Кааби Фото: Pexels

Виявилося, що посилка зі шматками кисви потрапила до Джеффрі Епштейна 2017 року, за довгий час після його першого суду і реєстрації як сексуального злочинця.

У листуванні також містяться повідомлення про приватний острів Епштейна.

Згідно з листуванням від лютого і березня 2017 року, бізнесмени з ОАЕ: Азіза аль-Ахмаді та Абдулла аль-Маарі, організували доставку трьох шматків тканини Кісва — чорного, розшитого золотом покриття Кааби, найсвятішого місця ісламу. Щороку тканину Кісва замінюють, і фрагменти попереднього покривала вважають надзвичайно цінними реліквіями.

Відео дня

Документи показують, що вантаж був відправлений із Саудівської Аравії до Флориди авіакомпанією British Airways, і його транспортування включало оформлення рахунків-фактур, митне оформлення та доставку в межах США.

Епштейн і філософ Ноа Хомський

Серед відправлених фрагментів були фрагмент внутрішньої частини кисви, фрагмент зовнішнього покривала і третій фрагмент, виготовлений з тих самих матеріалів, але невикористаний, останній був класифікований як "витвір мистецтва".

Кааба — найсвященніше місце в ісламі, центральний об'єкт Великої мечеті (Аль-Масджид аль-Харам) у Мецці, Саудівська Аравія. Це кубічна споруда заввишки приблизно 13,1 метра, збудована з каменю і вкрита чорною розшитими тканинами (кісва). Кааба — це місце, куди звертаються мусульмани всього світу під час молитви, і кінцева точка паломництва хадж, одного з п'яти стовпів ісламу. В одному з кутів Кааби знаходиться Чорний камінь, до якого прочани прагнуть доторкнутися або поцілувати його під час обряду хаджу.

В одному з електронних листів Ахмаді підкреслила релігійне значення тканини, написавши Епштейну: "До цього чорного шматка торкалися щонайменше 10 мільйонів мусульман різних віросповідань. Кожен із них залишив на ньому свої молитви, побажання, сльози та надії".

Віруючі мусульмани в Мецці під час хаджу Фото: Instagram tmski

Невідомо, як Ахмаді познайомилася з Епштейном і чому фрагменти священної мусульманської реліквії були йому відправлені.

У листуванні також зачіпаються контакти після урагану Ірма, який спустошив приватний острів Епштейна в Карибському морі. Ахмаді кілька разів писала Епштейну, цікавлячись його безпекою.

Острів Літл-Сент-Джеймс, про який ідеться, слугував базою Епштейна для торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Там же проходили його сумнозвісні вечірки з неповнолітніми дівчатами і знаменитими гостями. Неясно, чи знала Ахмаді про те, що відбувається на острові.

Острів Епштейна Фото: tripadvisor.ru

Також з'явилася інформація про те, що Леслі Грофф, давня помічниця Епштейна, відправила Ахмаді набір для аналізу ДНК.

У 2019 році британська газета Guardian опублікувала статтю про плани Епштейна зі створення "поліпшеної" раси людей. Фінансист мав намір використовувати для цієї мети власну ДНК.

Згідно з розслідуванням ЗМІ, Епштейн мав намір запліднити жінок на своєму ранчо в Нью-Мексико, щоб "засіяти" людство своїм генетичним матеріалом. Хоча немає доказів того, що ці плани виходили за рамки фантазії, ця справа проливає нове світло на зв'язки Епштейна зі світом науки та елітою.

За наявними даними, Епштейн розповів про ці наміри вченим і бізнесменам на початку 2000-х років.

Епштейн підтримував контакти з багатьма видатними вченими, включно зі Стівеном Гокінгом, Джорджем Черчем, Мюрреєм Гелл-Манном, Стівеном Джеєм Гулдом, Олівером Саксом і Френком Вільчеком. Епштейн також фінансував наукові програми, зокрема пожертвував 6,5 мільйона доларів програмі еволюційної динаміки в Гарварді та 20 000 доларів організації Humanity Plus, що займається трансгуманізмом — культурним, політичним і технологічним рухом, який виступає за використання передових технологій (включно з генетикою та штучним інтелектом) для радикального поліпшення людських можливостей.

Епштейн цікавився євгенікою і трансгуманізмом Фото: Соцсети

Багато вчених дистанціювалися від поглядів Епштейна. Психолог із Гарварду Стівен Пінкер назвав його "інтелектуальним шахраєм", а піонер віртуальної реальності Джарон Ланьє стверджував, що ідеї Епштейна не мають наукового підґрунтя. Алан Дершовіц, адвокат, який захищав Епштейна 2008 року, був шокований його інтересом до євгеніки, згадавши про її злочинне використання нацистами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у файлах Епштейна міститься безліч згадок Путіна і російських політиків. Фінансист хотів зустрітися з главою Кремля, про що багато разів згадував.

Також ми розповідали, звідки взагалі з'явилося те, що зараз називають "файлами Епштейна", і чому справа проти нього, яку відкрили 2005 року, нічим не закінчилася.