Скандал в ОАЭ: Джеффри Эпштейну отправили священные реликвии ислама

Три миллиона опубликованных файлов Эпштейна еще изучаются журналистами. И каждый день появляются скандальные новости. Так, оказалось, что финансист получил фрагменты кисвы, священной ткани, покрывающей Каабу в Мекке, пишет RMF24.

Эпштейну из ОАЭ отправили фрагменты кисвы - священного покрывала Каабы Фото: Pexels

Оказалось, что посылка с кусками кисвы попала к Джеффри Эпштейну в 2017 году, спустя долгое время после его первого суда и регистрации в качестве сексуального преступника.

В переписке также содержатся сообщения о частном острове Эпштейна.

Согласно переписке от февраля и марта 2017 года, бизнесмены из ОАЭ: Азиза аль-Ахмади и Абдулла аль-Маари, организовали доставку трех кусков ткани Кисва — черного, расшитого золотом покрытия Каабы, самого святого места ислама. Каждый год ткань Кисва заменяется, и фрагменты предыдущего покрывала считаются чрезвычайно ценными реликвиями.

Документы показывают, что груз был отправлен из Саудовской Аравии во Флориду авиакомпанией British Airways, и его транспортировка включала оформление счетов-фактур, таможенное оформление и доставку в пределах США.

Эпштейн и философ Ноа Хомский

Среди отправленных фрагментов были фрагмент внутренней части кисвы, фрагмент внешнего покрывала и третий фрагмент, изготовленный из тех же материалов, но неиспользованный, последний был классифицирован как "произведение искусства".

Кааба — самое священное место в исламе, центральный объект Великой мечети (Аль-Масджид аль-Харам) в Мекке, Саудовская Аравия. Это кубическое сооружение высотой приблизительно 13,1 метра, построенное из камня и покрытое черной расшитой тканью (кисва). Кааба — это место, куда обращаются мусульмане всего мира во время молитвы, и конечная точка паломничества хадж, одного из пяти столпов ислама. В одном из углов Каабы находится Черный камень, к которому паломники стремятся прикоснуться или поцеловать его во время обряда хаджа.

В одном из электронных писем Ахмади подчеркнула религиозное значение ткани, написав Эпштейну: "К этому черному куску прикасались по меньшей мере 10 миллионов мусульман разных вероисповеданий. Каждый из них оставил на нем свои молитвы, пожелания, слезы и надежды".

Верующие мусульмане в Мекке во время хаджа Фото: Instagram tmski

Неизвестно, как Ахмади познакомилась с Эпштейном и почему фрагменты священной мусульманской реликвии были ему отправлены.

В переписке также затрагиваются контакты после урагана Ирма, который опустошил частный остров Эпштейна в Карибском море. Ахмади несколько раз писала Эпштейну, интересуясь его безопасностью.

Остров Литл-Сент-Джеймс, о котором идет речь, служил базой Эпштейна для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Там же проходили его печально известные вечеринки с несовершеннолетними девушками и знаменитыми гостями. Неясно, знала ли Ахмади о происходящем на острове.

Остров Эпштейна Фото: tripadvisor.ru

Также появилась информация о том, что Лесли Грофф, давняя помощница Эпштейна, отправила Ахмади набор для анализа ДНК.

В 2019 году британская газета Guardian опубликовала статью о планах Эпштейна по созданию "улучшенной" расы людей. Финансист намеревался использовать для этой цели собственную ДНК.

Согласно расследованию СМИ, Эпштейн намеревался оплодотворить женщин на своем ранчо в Нью-Мексико, чтобы "засеять" человечество своим генетическим материалом. Хотя нет доказательств того, что эти планы выходили за рамки фантазии, это дело проливает новый свет на связи Эпштейна с миром науки и элитой.

По имеющимся данным, Эпштейн рассказал об этих намерениях ученым и бизнесменам в начале 2000-х годов .

Эпштейн поддерживал контакты со многими видными учеными, включая Стивена Хокинга, Джорджа Черча, Мюррея Гелл-Манна, Стивена Джея Гулда, Оливера Сакса и Фрэнка Вильчека. Эпштейн также финансировал научные программы, в том числе пожертвовал 6,5 миллионов долларов программе эволюционной динамики в Гарварде и 20 000 долларов организации Humanity Plus, занимающейся трансгуманизмом — культурным, политическим и технологическим движением, выступающим за использование передовых технологий (включая генетику и искусственный интеллект) для радикального улучшения человеческих возможностей.

Эпштейн интересовался евгеникой и трансгуманизмом Фото: Соцсети

Многие ученые дистанцировались от взглядов Эпштейна. Психолог из Гарварда Стивен Пинкер назвал его "интеллектуальным мошенником", а пионер виртуальной реальности Джарон Ланье утверждал, что идеи Эпштейна не имеют научной основы. Алан Дершовиц, адвокат, защищавший Эпштейна в 2008 году, был шокирован его интересом к евгенике, вспомнив о ее преступном использовании нацистами.

