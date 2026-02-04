"Кондитер Шалений Бджіл": китайські соцмережі підхопили фейк про Епштейна та Порошенка (фото)

На кадрах Джеффрі Епштейн стоїть з чоловіком, обличчя якого закрите. Але це не п'ятий президент України, а, швидше за все, Жан-Люк Брюнель, власник модельного агентства, який, як і скандальний фінансист, наклав на себе руки у в'язниці.

Відредаговане фото з жартівливим текстом з'явилося на Telegram-каналі та Х Smak, автор якого позиціонує себе, як "найчесніша редакція вигаданих новин на території Х. Щира неправда та жодної маніпуляції суспільною думкою".

Мем, опублікований Smak

Аккаунти також опублікували кілька жартів і з іншими українськими політиками, навіть із президентом Зеленським та Віталієм Кличком, але в Китаї став популярним лише мем із нібито Порошенком.

Але жарт вийшов з-під контролю, коли почав розходитись по китайським соцмережам, як спражнє фото. На що звернув увагу українець, який живе в Китаї.

Мем розійшовся китайськими соцмережами

Щоправда один з акаунтів, який розповсюджує фальшиве фото Епштейна та Порошенка, критикують у китайських соцмережах, як той, що постить усякі брехливі нісенітниці.

Згадок про п'ятого президента України Петра Порошенка в файлах Епштейна немає.

На фото, яке опубліковане, ймовірно зображений Жан-Люк Брюнель, голова модельного агентства Karin Models та власник MC2 Model Management, який він заснував при підтримці Джеффрі Епштейна. Був заарештований в 2020 році, коли намагався втікти до Сенегалу, був знайдений мертвим у в'язниці в 2022 році. Слідство встановило, що він вкоротив собі віку.

Нагадаємо, Фокус писав, що в файлах Епштейна часто згадується Володимир Путін та інші російські політики.

У файлах Епштейна також знайшли згадку Володимира Жириновського, якого той називав "клоуном-націоналістом".