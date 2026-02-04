"Кондитер Бешеный Пчел": китайские соцсети подхватили фейк про Эпштейна и Порошенко (фото)

На кадрах Джеффри Эпштейн стоит с мужчиной, лицо которого закрыто. Но это не пятый президент Украины, а, скорее всего, Жан-Люк Брюнель, владелец модельного агентства, который, как и скандальный финансист, покончил с собой в тюрьме.

Отредактированное фото с шуточным текстом появилось на Telegram-канале и Х Smak, автор которого позиционирует себя, как "самая честная редакция вымышленных новостей на территории Х. Искренняя неправда и никакой манипуляции общественным мнением".

Мем, опубликованный Smak

Аккаунты также опубликовали несколько шуток и с другими украинскими политиками, даже с президентом Зеленским и Виталием Кличко, но в Китае стал популярным только мем с якобы Порошенко.

Но шутка вышла из-под контроля, когда начала расходиться по китайским соцсетям, как настоящее фото. На что обратил внимание украинец, который живет в Китае.

Мем разошелся по китайским соцсетям

Правда один из аккаунтов, который распространяет фальшивое фото Эпштейна и Порошенко, критикуют в китайских соцсетях, как тот, что постит всякую лживую чушь.

Відео дня

Упоминаний о пятом президенте Украины Петре Порошенко в файлах Эпштейна нет.

На фото, которое опубликовано, вероятно изображен Жан-Люк Брюнель, глава модельного агентства Karin Models и владелец MC2 Model Management, который он основал при поддержке Джеффри Эпштейна. Был арестован в 2020 году, когда пытался бежать в Сенегал, был найден мертвым в тюрьме в 2022 году. Следствие установило, что он покончил с собой.

Напомним, Фокус писал, что в файлах Эпштейна часто упоминается Владимир Путин и другие российские политики.

В файлах Эпштейна также нашли упоминание Владимира Жириновского, которого тот называл "клоуном-националистом".