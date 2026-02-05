Мінськ у темряві: у Білорусі почався раптовий блекаут після наказу Лукашенка (відео)

На нараді з чиновниками Олександр Лукашенко обурився, що на вуличне освітлення витрачається занадто багато грошей. Чиновники взяли претензію до уваги і ввечері 4 лютого занурили столицю Білорусі в темряву.

Жителі Мінська економію електроенергії не оцінили, повідомивши в соцмережах, що сонце зайшло близько 18.00, а ліхтарі на вулицях так і не увімкнули, тож додому їм довелося добиратися буквально "на дотик", пише "Наша Ніва".

Про блекаут попросив сам Олександр Лукашенко на нараді з питань розвитку Вітебської області. 71-річний беззмінний лідер Білорусі заявив, що освітлення вранці відключають занадто пізно, а вмикають занадто рано, коли на вулиці і так досить світло.

"Учора о шостій годині вечора вся Мінська область світиться. Горять вогні. І це характерно для всіх. Нарікайте самі на себе. Будете платити мінімум зі своєї кишені. Усі на вулицях ліхтарі увімкнені, усе сяє. Мінська область і туди далі — усе горить. О шостій годині вечора. Навіщо? Уже о пів на восьму можна відключити вранці світло на вулиці, особливо зараз, коли світла багато. Ні — всі ліхтарі горять", — сказав він.

На думку Лукашенка, п'ять зайвих годин світла на вулицях — це критично для Білорусі та потрібно економити. А інший підхід приведе країну "до війни".

"Ви очманіли. Ви рівно країну хочете привести до війни. Ну, так майте на увазі, що нам же попереду доведеться йти. Вам у штурмових загонах доведеться", — додав Олександр Лукашенко.

У підсумку в Білорусі настав блекаут. Світло на вулицях з'явилося, але вже після години пік, коли мінчани доїхали додому при світлі фар.

"Їду містом, темрява як у лісі. У дворах темрява. У під'їзд, щоб потрапити, треба світити ліхтариком на кнопки в домофон... Для чого така економія? Лікувати людей після ДТП, збитих пішоходів, травм від падіння в темних дворах може стати дорожче, хіба ні?" — поділилися враженнями від блекаута жителі Мінська.

Інший користувач повідомив, що на вулицях Мінська непроглядна темрява: "Підійшла до вікна і здивувалася. Міста не видно, у темряві рухаються автомобілі. Ось тепер думаю, як у такі неосвітлені періоди переходити дорогу, як автомобілям перетинати великі перехрестя? Адже це ж якраз час пік і люди повертаються додому (на роботу буде та сама історія, судячи з усього). Можна ж залишити з ліхтарями хоча б перехрестя!".

Водночас головний пропагандист Лукашенка Григорій Азарьонок порадів в освітленій студії, що Мінськ більше не схожий на Лас-Вегас: "Тепер у нас не Лас-Вегас, тепер і нормально, і добре. Більше душевності тепер, праведності. Зрештою, ввечері вдома любов'ю треба займатися".

Нагадаємо, також блекаут настав у Бєлгородській області Росії.

Раніше Олександр Лукашенко радив жінкам прибирати сніг, щоб зберегти "молодість і красу".