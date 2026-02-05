Минск во тьме: в Беларуси начался внезапный блэкаут после приказа Лукашенко (видео)

На совещании с чиновниками Александр Лукашенко возмутился, что на уличное освещение тратится слишком много денег. Чиновники приняли претензию в внимание и вечером 4 февраля погрузили столицу Беларуси во тьму.

Жители Минска экономию электроэнергии не оценили, сообщив в соцсетях, что солнце зашло около 18.00, а фонари на улицах так и не включили, так что домой им пришлось добираться буквально "на ощупь", пишет "Наша Ніва".

О блэкауте попросил сам Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития Витебской области. 71-летний бессменный лидер Беларуси заявил, что освещение утром отключается слишком поздно, а включается слишком рано, когда на улице и так достаточно светло.

"Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят", — сказал он.

По мнению Лукашенко пять лишних часов света на улицах – это критично для Беларуси и нужно экономить. А другой подход приведет страну "к войне".

"Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну, так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется", — добавил Александр Лукашенко.

В итоге в Беларуси наступил блэкаут. Свет на улицах появился, но уже после часа пик, когда минчане доехали домой при свете фар.

"Еду по городу, тьма как в лесу. Во дворах темнота. В подъезд, чтобы попасть, надо светить фонариком на кнопки в домофон… Для чего такая экономия? Лечить людей после ДТП, сбитых пешеходов, травм от падения в темных дворах может стать дороже, разве нет?" — поделились впечатлениями от блэкаута жители Минска.

Другой пользователь сообщил, что на улицах Минска кромешная тьма: "Подошла к окну и удивилась. Города не видно, в темноте движутся автомобили. Вот теперь думаю, как в такие неосвещенные периоды переходить дорогу, как автомобилям пересекать крупные перекрестки? Ведь это же как раз час пик и люди возвращаются домой (на работу будет та же история, судя по всему). Можно же оставить с фонарями хотя бы перекрестки!".

При этом главный пропагандист Лукашенко Григорий Азаренок порадовался в освещенной студии, что Минск больше не похож на Лас-Вегас: "Теперь у нас не Лас-Вегас, теперь и нормально, и хорошо. Больше душевности теперь, праведности. В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься".

