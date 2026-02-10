Усе заради боротьби з українськими дронами: у РФ не працюватимуть незареєстровані телефони

У Росії створять реєстри мобільних телефонів за ідентифікатором IMEI і банківських карт. Ті телефони, яких у реєстрі не виявиться — працювати на території РФ не будуть. Держдума РФ ухвалила в першому читанні відповідний законопроект.

Влада РФ заявляє, що метою є боротьба з шахраями, кіберзлочинцями та українськими безпілотниками. Згідно із законопроектом "Про зв'язок", кожен оператор зв'язку збиратиме власну базу IMEI і потім передаватиме ці відомості до єдиної бази. IMEI буде прив'язуватися до мобільного номера, і в такий спосіб у незареєстрованих телефонах не працюватимуть сім-картки, пише видання "Важливі історії".

International Mobile Equipments Identity (IMEI) — 15-значний номер, який привласнюють кожному мобільному пристрою (смартфону, планшету, годиннику, модемам тощо).

Реєстрацію IMEI можуть запровадити у 2027 році, а з 2028 року планується, що в мережі працюватимуть тільки зареєстровані пристрої. На один пристрій можна зареєструвати кілька мобільних номерів, написано в законопроєкті. Операторів зобов'яжуть відключити зв'язок пристроям, якщо їхні IMEI і телефонний номер не збігаються. Закон може набути чинності з 1 вересня 2026 року.

Відео дня

З тексту законопроєкту випливає, що оператори мають надати зв'язок тільки тим пристроям, чиї телефонні номери внесено до реєстру. Правило поширюється, зокрема, на телефони, куплені до набуття законом чинності. Це означає, що всі мобільні номери телефонів мають перебувати на обліку влади РФ.

Журналісти зазначають, що російська влада з осені 2025 року обмежує мобільний зв'язок для боротьби з БПЛА. 10 листопада Мінцифри ввели 24-годинний "період охолодження" для абонентів мобільного зв'язку.

А в середині грудня заступник міністра Дмитро Угнівенко розповів про плани створити реєстр мобільних пристроїв. Він стверджував, що за допомогою реєстру владі буде легше блокувати БПЛА.

Ідея створити реєстр мобільних телефонів за ідентифікатором IMEI витала в Росії ще з 2022 року. Тоді ФСБ пропонувала Мінцифри створити такий реєстр, заявляючи, що він необхідний для "припинення протиправних дій із використанням мобільних телефонів", а також для "підвищення ефективності проведення оперативно-розшукових заходів".

Відомство підтвердило, що отримало пропозицію ФСБ і підтримує її.

Тепер заступник глави міністерства Дмитро Угнівенко заявив, що коли базу створять, то це позитивно позначиться і на самих росіянах, адже тоді їм нібито послаблять режим блокувань інтернету в Росії: "Ми точно можемо тоді ідентифікувати, що сім-карти немає в БПЛА", — заявив заступник міністра.

Противники нововведення кажуть, що це майже знищує анонімність росіян перед державою, а також призведе до збільшення "сірого" ринку мобільних телефонів.

Нагадаємо, тим часом у Росії почали блокувати месенджер Telegram. Це пов'язують із недотриманням російського законодавства. У Роскомнагляді зазначили, що готові до роботи з будь-якими інтернет-ресурсами, зокрема іноземними, але за умови "поваги до Росії та її громадян".

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" уже блокував Telegram у Росії. Однак уже того ж дня блокування було знято.