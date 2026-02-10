Все ради борьбы с украинскими дронами: в РФ не будут работать незарегистрированные телефоны

В России создадут реестры мобильных телефонов по идентификатору IMEI и банковских карт. Те телефоны, которых в реестре не окажется – работать на территории РФ не будут. Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Власти РФ заявляют, что целью является борьба с мошенниками, киберпреступниками и украинскими беспилотниками. Согласно законопроекту "О связи", каждый оператор связи будет собирать собственную базу IMEI и затем передавать эти сведения в единую базу. IMEI будет привязываться к мобильному номеру и таким образом в незарегистрированных телефонах не будут работать сим-карты, пишет издание "Важные истории".

International Mobile Equipments Identity (IMEI) — 15-значный номер, который присваивают каждому мобильному устройству (смартфон, планшету, часам, модемам и т.д.).

Регистрацию IMEI могут ввести в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные устройства. На одно устройство можно зарегистрировать несколько мобильных номеров, написано в законопроекте. Операторов обяжут отключить связь устройствам, если их IMEI и телефонный номер не совпадают. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Из текста законопроекта следует, что операторы должны предоставить связь только тем устройствам, чьи телефонные номера внесены в реестр. Правило распространяется в том числе на телефоны, купленные до вступления закона в силу. Это означает, что все мобильные номера телефонов должны находиться на учете властей РФ.

Журналисты отмечают, что российские власти с осени 2025 года ограничивают мобильную связь для борьбы с БПЛА. 10 ноября Минцифры ввели 24-часовой "период охлаждения" для абонентов мобильной связи.

А в середине декабря заместитель министра Дмитрий Угнивенко рассказал о планах создать реестр мобильных устройств. Он утверждал, что с помощью реестра властям будет легче блокировать БПЛА.

Идея создать реестр мобильных телефонов по идентификатору IMEI витала в России еще с 2022 года. Тогда ФСБ предлагала Минцифры создать такой реестр, заявляя, что он необходим для "пресечения противоправных действий с использованием мобильных телефонов", а также для "повышения эффективности проведения оперативно-разыскных мероприятий".

Ведомство подтвердило, что получило предложение ФСБ и поддерживает его.

Теперь замглавы министерства Дмитрий Угнивенко заявил, что когда базу создадут, то это благотворно скажется и на самих россиянах, ведь тогда им якобы ослабят режим блокировок интернета по России: "Мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА", - заявил замминистра.

Противники нововведения говорят, что это почти уничтожает анонимность россиян перед государством, а также приведет к увеличению "серого" рынка мобильных телефонов.

Напомним, тем временем в России начали блокировать мессенджер Telegram. Это связывают с несоблюдением российского законодательства. В Роскомнадзоре отметили, что готовы к работе с любыми интернет-ресурсами, в том числе иностранными, но при условии "уважения к России и ее гражданам".

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.