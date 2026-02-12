В Шанхаї дорога біля "зебри" раптово пішла під землю: утворилося велике провалля (відео)

У китайському Шанхаї камери відеоспостереження зафіксували момент обвалу ділянки дороги та утворення величезного кратера на проїзній частині. За даними ЗМІ, інцидент могли спричинити роботи з будівництва нової лінії метро.

Про обвал дороги в Шанхаї розповідає 12 лютого британський таблоїд Daily Mail. На поширеному в мережі відео можна побачити, як асфальтом поширюються тріщини, а потім велика частина проїжджої частини раптово йде під землю, а будівельники відбігають від провалля.

Користувачі соціальних мереж припускають, що причиною обвалу дороги в Шанхаї був витік на будівельному майданчику метро неподалік.

За інформацією місцевої влади, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Діра на проїзній частині утворилася на перехресті вулиць Цісінь та Ліань — журналісти зазначають, що там проводилися роботи для будівництва нової лінії метро.

Відео дня

Муніципальна влада Шанхаю згодом оточила уражену територію по периметру.

Причини обвалів доріг у Китаї

Журналісти пояснили, що Шанхай постійно стикається з ризиками просідання через м'які алювіальні ґрунти, надмірний видобуток ґрунтових вод, тонкі шари піску та пустоти, які утворюються під час міського будівництва.

Зокрема у січні 2024 року приблизно на 10 метрів обвалилася дорога в районі Міньхан. Причиною був прорив каналізаційної труби. Про постраждалих тоді не повідомлялося.

Загалом, згідно з даними 2017-2023 років, у Китаї 72% провалів ґрунту були пов'язані з людською діяльністю, будівельними дефектами та старінням інфраструктури.

Китай розташований на так званій карстовій місцевості, де розчинні вороди (вапняк, доломіт тощо) з часом розмиваються ґрунтовими водами, і утворюються величезні підземні порожнечі та печери. Прискорювати процеси можуть сильні дощі. Коли стеля порожнини стає затонкою, вона може раптово обвалитися, забираючи під землю дороги, будівлі та сільськогосподарські угіддя. В посиленні ризику обвалів ґрунту також звинувачують швидку розбудову міст.

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ писали, що в єгипетському Каїрі автозаправна станція раптово провалилася під землю на очах у водіїв. Кілька людей дістали важкі травми та переломи.

Також 2 лютого у низці регіонів України зафіксували землетрус. Жителі Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей писали в соцмережах, що відчували поштовхи.