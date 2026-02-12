В Шанхае дорога возле "зебры" внезапно ушла под землю: образовалась большая пропасть (видео)

В китайском Шанхае камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обвала участка дороги и образования огромного кратера на проезжей части. По данным СМИ, инцидент могли вызвать работы по строительству новой линии метро.

Об обвале дороги в Шанхае рассказывает 12 февраля британский таблоид Daily Mail. На распространенном в сети видео можно увидеть, как по асфальту распространяются трещины, а затем большая часть проезжей части внезапно уходит под землю, а строители отбегают от пропасти.

Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной обвала дороги в Шанхае была утечка на строительной площадке метро неподалеку.

По информации местных властей, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Дыра на проезжей части образовалась на перекрестке улиц Цисинь и Лиань — журналисты отмечают, что там проводились работы для строительства новой линии метро.

Муниципальные власти Шанхая впоследствии окружили пораженную территорию по периметру.

Причины обвалов дорог в Китае

Журналисты объяснили, что Шанхай постоянно сталкивается с рисками проседания из-за мягких аллювиальных почв, чрезмерной добычи грунтовых вод, тонких слоев песка и пустот, которые образуются во время городского строительства.

В частности, в январе 2024 года примерно на 10 метров обвалилась дорога в районе Миньхан. Причиной был прорыв канализационной трубы. О пострадавших тогда не сообщалось.

В целом, согласно данным 2017-2023 годов, в Китае 72% провалов почвы были связаны с человеческой деятельностью, строительными дефектами и старением инфраструктуры.

Китай расположен на так называемой карстовой местности, где растворимые водороды (известняк, доломит и т.д.) со временем размываются грунтовыми водами, и образуются огромные подземные пустоты и пещеры. Ускорять процессы могут сильные дожди. Когда потолок полости становится истонченным, она может внезапно обвалиться, унося под землю дороги, здания и сельскохозяйственные угодья. В усилении риска обвалов почвы также обвиняют быструю застройку городов.

Напомним, 2 февраля СМИ писали, что в египетском Каире автозаправочная станция внезапно провалилась под землю на глазах у водителей. Несколько человек получили тяжелые травмы и переломы.

Также 2 февраля в ряде регионов Украины зафиксировали землетрясение. Жители Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей писали в соцсетях, что чувствовали толчки.