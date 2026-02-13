"Я не боюся мікробів": голова МОЗ США Кеннеді-молодший зізнався, що "нюхав кокаїн з унітазів"

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що "не боїться мікробів", бо "нюхав кокаїн з сидінь унітазів" у часи своєї наркотичної залежності в молодості.

Про свою реабілітацію від наркозалежності Роберт Френсіс Кеннеді-молодший розповів у подкасті американського коміка Тео Вона "This Past Weekend" 12 лютого. Він згадав, що познайомився з Тео на зустрічах анонімних алкоголіків в Лос-Анджелесі, які зокрема проходили в театрі "Палісейдс", що нині згорів.

"Знаєш, що я сказав, коли ми прийшли? Я сказав, що мені байдуже, і я щодня ходитиму на зустріч. Я сказав, що не боюся мікробів. Знаєте, я нюхав кокаїн із сидінь унітазів і знаю, що ця хвороба вб'є мене, так? Якщо я не лікуватимуся, а для цього потрібно ходити на зустрічі щодня", — сказав Кеннеді-молодший.

Відео дня

Він зазначив, що залежність занапащала його життя, тому зустрічі були необхідні йому для виживання та нагадували, що він не самотній.

"А потім ви знаєте, що можливість допомогти іншому алкоголіку — це той секретний соус зустрічей, який тримає нас усіх тверезими й утримує нас від свавілля", — пояснив міністр.

Голова МОЗ США розповів про свою наркозалежність. На відео з 1:00.

Що відомо про Кеннеді-молодшого

У грудні 2024 року нобелівські лауреати виступали проти призначення Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я, стверджуючи, що йому "бракує кваліфікації" в медицині, науці чи управлінні. Кеннеді-молодший озвучував низку конспіраційних теорій, зокрема пов'язував вакцини з аутизмом, що не має наукових підстав, а також заявляв, що нібито "Covid-19 спрямований проти європеоїдів та чорношкірих людей", а китайці та євреї мають до нього імунітет.

В лютому 2025 року ЗМІ писали, що тоді ще кандидата на пост глави МОЗ США Кеннеді молодшого застали під час додавання у напій синьої речовини. Джерела стверджували, що це був метиленовий синій, який рекламується як нібито засіб боротьби зі старінням і ліки від багатьох хвороб — хоча ці ефекти не підтверджені науково.

Нагадаємо, 8 січня президент США Дональд Трамп анонсував початок боротьби з картелями у Мексиці. Він заявляв, що Штати "знищили 97% наркотиків, що надходять по воді" та тепер почнуть боротьбу за наркотрафіком на суші.