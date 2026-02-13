"Я не боюся мікробів": голова МОЗ США Кеннеді-молодший зізнався, що "нюхав кокаїн з унітазів"
Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що "не боїться мікробів", бо "нюхав кокаїн з сидінь унітазів" у часи своєї наркотичної залежності в молодості.
Про свою реабілітацію від наркозалежності Роберт Френсіс Кеннеді-молодший розповів у подкасті американського коміка Тео Вона "This Past Weekend" 12 лютого. Він згадав, що познайомився з Тео на зустрічах анонімних алкоголіків в Лос-Анджелесі, які зокрема проходили в театрі "Палісейдс", що нині згорів.
"Знаєш, що я сказав, коли ми прийшли? Я сказав, що мені байдуже, і я щодня ходитиму на зустріч. Я сказав, що не боюся мікробів. Знаєте, я нюхав кокаїн із сидінь унітазів і знаю, що ця хвороба вб'є мене, так? Якщо я не лікуватимуся, а для цього потрібно ходити на зустрічі щодня", — сказав Кеннеді-молодший.
Він зазначив, що залежність занапащала його життя, тому зустрічі були необхідні йому для виживання та нагадували, що він не самотній.
"А потім ви знаєте, що можливість допомогти іншому алкоголіку — це той секретний соус зустрічей, який тримає нас усіх тверезими й утримує нас від свавілля", — пояснив міністр.
Що відомо про Кеннеді-молодшого
У грудні 2024 року нобелівські лауреати виступали проти призначення Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я, стверджуючи, що йому "бракує кваліфікації" в медицині, науці чи управлінні. Кеннеді-молодший озвучував низку конспіраційних теорій, зокрема пов'язував вакцини з аутизмом, що не має наукових підстав, а також заявляв, що нібито "Covid-19 спрямований проти європеоїдів та чорношкірих людей", а китайці та євреї мають до нього імунітет.
В лютому 2025 року ЗМІ писали, що тоді ще кандидата на пост глави МОЗ США Кеннеді молодшого застали під час додавання у напій синьої речовини. Джерела стверджували, що це був метиленовий синій, який рекламується як нібито засіб боротьби зі старінням і ліки від багатьох хвороб — хоча ці ефекти не підтверджені науково.
Нагадаємо, 8 січня президент США Дональд Трамп анонсував початок боротьби з картелями у Мексиці. Він заявляв, що Штати "знищили 97% наркотиків, що надходять по воді" та тепер почнуть боротьбу за наркотрафіком на суші.