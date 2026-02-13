"Я не боюсь микробов": глава Минздрава США Кеннеди-младший признался, что "нюхал кокаин с унитазов"

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что "не боится микробов", потому что "нюхал кокаин с сидений унитазов" во времена своей наркотической зависимости в молодости.

О своей реабилитации от наркозависимости Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший рассказал в подкасте американского комика Тео Вона "This Past Weekend" 12 февраля. Он вспомнил, что познакомился с Тео на встречах анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе, которые в частности проходили в театре "Палисейдс", который сейчас сгорел.

"Знаешь, что я сказал, когда мы пришли? Я сказал, что мне все равно, и я буду каждый день ходить на встречу. Я сказал, что не боюсь микробов. Знаете, я нюхал кокаин с сидений унитазов и знаю, что эта болезнь убьет меня, да? Если я не буду лечиться, а для этого нужно ходить на встречи каждый день", — сказал Кеннеди-младший.

Відео дня

Он отметил, что зависимость губила его жизнь, поэтому встречи были необходимы ему для выживания и напоминали, что он не одинок.

"А потом вы знаете, что возможность помочь другому алкоголику — это тот секретный соус встреч, который держит нас всех трезвыми и удерживает нас от произвола", — пояснил министр.

Глава Минздрава США рассказал о своей наркозависимости. На видео с 1:00.

Что известно о Кеннеди-младшем

В декабре 2024 года нобелевские лауреаты выступали против назначения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения, утверждая, что ему "не хватает квалификации" в медицине, науке или управлении. Кеннеди-младший озвучивал ряд конспирационных теорий, в частности связывал вакцины с аутизмом, что не имеет научных оснований, а также заявлял, что якобы "Covid-19 направлен против европеоидов и чернокожих людей", а китайцы и евреи имеют к нему иммунитет.

В феврале 2025 года СМИ писали, что тогда еще кандидата на пост главы Минздрава США Кеннеди младшего застали во время добавления в напиток синего вещества. Источники утверждали, что это был метиленовый синий, который рекламируется как якобы средство борьбы со старением и лекарство от многих болезней — хотя эти эффекты не подтверждены научно.

Напомним, 8 января президент США Дональд Трамп анонсировал начало борьбы с картелями в Мексике. Он заявлял, что Штаты "уничтожили 97% наркотиков, поступающих по воде" и теперь начнут борьбу с наркотрафиком на суше.