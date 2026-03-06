Серед затриманих у Будапешті інкасаторів нібито є генерал СБУ: журналіст розкрив ім'я

У Будапешті серед затриманих українських інкасаторів, за словами журналіста Віталія Глаголи, може бути генерал-майор Служби безпеки України. Йдеться про Геннадія Кузнєцова — екскерівника Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ.

Серед українських інкасаторів, затриманих угорськими силовиками у Будапешті, може бути генерал-майор Геннадій Кузнєцов, який раніше очолював Центр спеціальних операцій із боротьби з тероризмом СБУ, повідомив 6 березня у Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, спираючись на власні джерела.

За словами журналіста, саме його могли мати на увазі угорські правоохоронні органи, коли заявляли, що серед затриманих інкасаторів є колишній генерал української спецслужби, який нині перебуває на пенсії.

Скриншот поста Віталія Глаголи в Telegram

"Геннадій Кузнєцов — кадровий офіцер спецслужб. Він обіймав керівні посади в Антитерористичному центрі при СБУ, а також був пов’язаний із підрозділом "Альфа"", — пише Віталій Глагола.

Як зазначає журналіст, раніше угорська податкова та митна служба повідомила, що інкасаторів затримали в межах розслідування щодо можливого відмивання коштів. За версією угорської сторони, протягом року через територію країни до України могли перевезти понад 900 мільйонів доларів, близько 420 мільйонів євро та приблизно 146 кілограмів золота, стверджує Глагола.

"Українська сторона, зокрема Ощадбанк та МЗС, заявляє, що перевезення цінностей було законним і здійснювалося в межах міжнародних банківських процедур", — пише журналіст.

Нагадаємо, що Угорщина досі не надала українським дипломатам доступу до затриманих інкасаторів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційний Будапешт наразі обмежується лише публічними заявами. Він не зробив жодних практичних кроків для забезпечення консульського доступу чи вирішення питання щодо звільнення громадян України. Про це журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Раніше ми також інформували, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко припустила можливий зв’язок між затриманням українських інкасаторів та візитом глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Росії. За її словами, дії угорських правоохоронців під час операції нагадували методи, характерні для Москви 1990-х років. Вона наголосила, що уряд працюватиме над тим, щоб усі причетні до затримання були притягнуті до відповідальності.