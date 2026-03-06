Среди задержанных в Будапеште инкассаторов якобы есть генерал СБУ: журналист раскрыл имя

В Будапеште среди задержанных украинских инкассаторов, по словам журналиста Виталия Глаголы, может быть генерал-майор Службы безопасности Украины. Речь идет о Геннадии Кузнецове — экс-руководителе Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Среди украинских инкассаторов, задержанных венгерскими силовиками в Будапеште, может быть генерал-майор Геннадий Кузнецов, который ранее возглавлял Центр специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ, сообщил 6 марта в Telegram-канале журналист Виталий Глагола, опираясь на собственные источники.

По словам журналиста, именно его могли иметь в виду венгерские правоохранительные органы, когда заявляли, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который сейчас находится на пенсии.

"Геннадий Кузнецов - кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа"", — пишет Виталий Глагола.

Как отмечает журналист, ранее венгерская налоговая и таможенная служба сообщила, что инкассаторов задержали в рамках расследования относительно возможного отмывания средств. По версии венгерской стороны, в течение года через территорию страны в Украину могли перевезти более 900 миллионов долларов, около 420 миллионов евро и примерно 146 килограммов золота, утверждает Глагола.

"Украинская сторона, в частности Ощадбанк и МИД, заявляет, что перевозка ценностей была законной и осуществлялась в рамках международных банковских процедур", — пишет журналист.

Напомним, что Венгрия до сих пор не предоставила украинским дипломатам доступа к задержанным инкассаторам. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что официальный Будапешт пока ограничивается лишь публичными заявлениями. Он не сделал никаких практических шагов для обеспечения консульского доступа или решения вопроса об освобождении граждан Украины. Об этом журналистам сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко предположила возможную связь между задержанием украинских инкассаторов и визитом главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию. По ее словам, действия венгерских правоохранителей во время операции напоминали методы, характерные для Москвы 1990-х годов. Она подчеркнула, что правительство будет работать над тем, чтобы все причастные к задержанию были привлечены к ответственности.