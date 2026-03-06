Передали 7,7 кг вибухівки: Іран планував підірвати нафтопровід в Азербайджані

В Азербайджані Служба державної безпеки запобігла низці терактів, які були сплановані Корпусом вартових Ісламської Республіки Іран.

Ціллю терактів було створення паніки в суспільстві та завдання шкоди міжнародному статусу країни. Про це повідомляє Media Az.

Там повідомили, що цілями КВІР були нафтопровід "Баку — Тбілісі — Джейхан", посольство Ізраїлю в Азербайджані, "один з керівників релігійної спільноти гірських євреїв", а також Ашкеназійська синагога.

Зокрема, на територію країни було передано 7,7 кг вибухівки типу С-4. Переправлення вибухівки організували двоє громадян Ірану та один громадянин Азербайджану.

Також на територію країни було ввезено ще два вибухових пристрої, які були заховані в різних місцях.

Під час розслідування було встановлено і те, що КСІР планував замах на життя однієї з публічних осіб Азербайджану. Для цього було поставлене завдання провести відео- та фотозйомку роботи потенційної жертви замаху, а також придбати зброю та транспорт.

Відео дня

Внаслідок заходів, проведених СДБ Азербайджану, низка мешканців країни були визнані винними та були ув'язнені на термін понад 6 років.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про удар Ірану по аеропорту в Азербайджані.

Після цього глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у розмові зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі заявив, що Баку очікує від Ірану вибачень у зв'язку з атакою на аеропорт у Нахічевані.

Тим часом 4 березня Туреччина повідомила про перехоплення балістичної ракети Ірану, яка прямувала на захід через повітряний простір Іраку та Сирії. З'ясувалося, що ракету збили сили НАТО у східному Середземномор'ї.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ звинуватило США та Ізраїль у спробі втягнути арабські країни у війну. У Москві заявили, що розраховували на "розсудливість", але зі США та Ізраїлю "лунають войовничі заяви", а ізраїльська армія здійснила нове вторгнення в Ліван.

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров обурювався, що "дух Анкоріджа" було зруйновано через дії Сполучених Штатів.