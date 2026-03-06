Передали 7,7 кг взрывчатки: Иран планировал взорвать нефтепровод в Азербайджане

В Азербайджане Служба государственной безопасности предотвратила ряд терактов, которые были спланированы Корпусом стражей Исламской Республики Иран.

Целью терактов было создание паники в обществе и нанесение ущерба международному статусу страны. Об этом сообщает Media Az.

Там сообщили, что целями КСИР были нефтепровод "Баку — Тбилиси — Джейхан", посольство Израиля в Азербайджане, "один из руководителей религиозного сообщества горных евреев", а также Ашкеназийская синагога.

В частности, на территорию страны было передано 7,7 кг взрывчатки типа С-4. Переправку взрывчатки организовали двое граждан Ирана и один гражданин Азербайджана.

Также на территорию страны было ввезено еще два взрывных устройства, которые были спрятаны в разных местах.

В ходе расследования было установлено и то, что КСИР планировал покушение на жизнь одного из публичных лиц Азербайджана. Для этого была поставлена задача провести видео- и фотосъемку работы потенциальной жертвы покушения, а также приобрести оружие и транспорт.

Відео дня

В результате мероприятий, проведенных СГБ Азербайджана, ряд жителей страны были признаны виновными и были заключены в тюрьму на срок более 6 лет.

Напомним, Фокус подробно писал об ударе Ирана по аэропорту в Азербайджане.

После этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Баку ожидает от Ирана извинений в связи с атакой на аэропорт в Нахичевани.

Между тем 4 марта Турция сообщила о перехвате баллистической ракеты Ирана, которая направлялась на запад через воздушное пространство Ирака и Сирии. Выяснилось, что ракету сбили силы НАТО в восточном Средиземноморье.

Ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило США и Израиль в попытке втянуть арабские страны в войну. В Москве заявили, что рассчитывали на "благоразумие", но из США и Израиля "звучат воинственные заявления", а израильская армия осуществила новое вторжение в Ливан.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмущался, что "дух Анкориджа" был разрушен из-за действий Соединенных Штатов.