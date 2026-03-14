Вибух у єврейській школі Амстердама: поліція шукає підозрюваного (фото, відео)

У ніч із п'ятниці на суботу в єврейській школі на вулиці Зеландстраат в амстердамському районі Бюйтенвельдерт прогримів вибух. Відповідальність за теракт взяла на себе організація "Ашаб аль-Ямін".

Інцидент став навмисним нападом, спрямованим проти єврейської громади міста, пише портал AD News із посиланням на мерку міста Фемке Халсему.

Пошкодження, завдані будівлі школи, виявилися незначними.

Пошкодження, завдані школі Фото: з відкритих джерел

Наразі правоохоронні органи вивчають кадри з місця теракту. На них видно людину із закритим обличчям, яка привела вибухівку в дію.

Відповідальність за вибух у єврейській школі Амстердама взяла радикальна організація "Ісламський рух правої молоді", пише ізраїльський портал Ynet.

Жодних видимих пошкоджень ні на воротах, ні на зовнішній стіні школи не виявлено Фото: з відкритих джерел

Раніше організація вже встигла взяти на себе відповідальність за напади на синагоги в бельгійському Льєжі 9 березня, у Греції 11 березня і Роттердамі в Нідерландах 13 березня. Поліція Нідерландів тим часом затримала чотирьох підозрюваних у вибуху в синагозі в Роттердамі. Юнаків віком від 17 до 19 років було затримано біля будівлі місцевої єврейської громади.

Відео дня

Нагадаємо, про шиїтське угруповання "Ашаб аль-Ямін" до цього тижня абсолютно не було нічого відомо. На їхньому логотипі зображена радянська напівавтоматична гвинтівка Драгунова. При цьому "Катаїб Хезболла" в Іраку, "Хезболла" в Лівані та Корпус вартових ісламської революції в Ірані використовують у своїх емблемах автомати Калашникова.

Фокус писав, що на початку березня в Ірані видали фетву, що закликає мстити за Хаменеї.

12 березня невідомий на автомобілі, начиненим вибухівкою, врізався в будівлю синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у США.