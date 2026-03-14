Вибух у єврейській школі Амстердама: поліція шукає підозрюваного (фото, відео)
У ніч із п'ятниці на суботу в єврейській школі на вулиці Зеландстраат в амстердамському районі Бюйтенвельдерт прогримів вибух. Відповідальність за теракт взяла на себе організація "Ашаб аль-Ямін".
Інцидент став навмисним нападом, спрямованим проти єврейської громади міста, пише портал AD News із посиланням на мерку міста Фемке Халсему.
Пошкодження, завдані будівлі школи, виявилися незначними.
Наразі правоохоронні органи вивчають кадри з місця теракту. На них видно людину із закритим обличчям, яка привела вибухівку в дію.
Відповідальність за вибух у єврейській школі Амстердама взяла радикальна організація "Ісламський рух правої молоді", пише ізраїльський портал Ynet.
Раніше організація вже встигла взяти на себе відповідальність за напади на синагоги в бельгійському Льєжі 9 березня, у Греції 11 березня і Роттердамі в Нідерландах 13 березня. Поліція Нідерландів тим часом затримала чотирьох підозрюваних у вибуху в синагозі в Роттердамі. Юнаків віком від 17 до 19 років було затримано біля будівлі місцевої єврейської громади.
Нагадаємо, про шиїтське угруповання "Ашаб аль-Ямін" до цього тижня абсолютно не було нічого відомо. На їхньому логотипі зображена радянська напівавтоматична гвинтівка Драгунова. При цьому "Катаїб Хезболла" в Іраку, "Хезболла" в Лівані та Корпус вартових ісламської революції в Ірані використовують у своїх емблемах автомати Калашникова.
Фокус писав, що на початку березня в Ірані видали фетву, що закликає мстити за Хаменеї.
12 березня невідомий на автомобілі, начиненим вибухівкою, врізався в будівлю синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у США.