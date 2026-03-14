Взрыв в еврейской школе Амстердама: полиция ищет подозреваемого (фото, видео)

В ночь с пятницы на субботу в еврейской школе на улице Зеландстраат в амстердамском районе Бюйтенвельдерт прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Ашаб аль-Ямин".

Инцидент стал намеренным нападением, направленным против еврейской общины города, пишет портал AD News со ссылкой на мэра города Фемке Халсема.

Повреждения, причиненные зданию школы, оказались незначительными.

Повреждения, нанесенные школе Фото: из открытых источников

В данный момент правоохранительные органы изучают кадры с места теракта. На них видно человека с закрым лицом, который привел взрывчатку в действие.

Ответственность за взрыв в еврейской школе Амстердама взяла радикальная организация "Исламское движение правой молодежи", пишет израильский портал Ynet.

Никаких видимых повреждений ни на воротах, ни на наружной стене школы не обнаружено Фото: из открытых источников

Ранее организация уже успела взять на себя ответственность за нападения на синагоги в бельгийском Льеже 9 марта, в Греции 11 марта и Роттердаме в Нидерландах 13 марта. Полиция Нидерландов тем временем задержала четырех подозреваемых во взрыве в синагоге в Роттердаме. Юноши в возрасте от 17 до 19 лет были задержаны возле здания местной еврейской общины.

Напомним, про шиитскую группировку "Ашаб аль-Ямин" до этой недели совершенно не было ничего известно. На их логотипе изображена советская полуавтоматическая винтовка Драгунова. При этом "Катаиб Хезболла" в Ираке, "Хезболла" в Ливане и Корпус стражей исламской революции в Иране используют в своих эмблемах автоматы Калашникова.

Фокус писал, что в начале марта в Иране издали фетву, призывающую мстить за Хаменеи.

12 марта неизветный на автомобиле, начиненным взрывчаткой, врезался в здание синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд в США.