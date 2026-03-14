Взрыв в еврейской школе Амстердама: полиция ищет подозреваемого (фото, видео)

еврейская школа амстердам
Еврейская школа в Амстердаме | Фото: из открытых источников

В ночь с пятницы на субботу в еврейской школе на улице Зеландстраат в амстердамском районе Бюйтенвельдерт прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Ашаб аль-Ямин".

Инцидент стал намеренным нападением, направленным против еврейской общины города, пишет портал AD News со ссылкой на мэра города Фемке Халсема.

Повреждения, причиненные зданию школы, оказались незначительными.

Повреждения, нанесенные школе
Повреждения, нанесенные школе
Фото: из открытых источников

В данный момент правоохранительные органы изучают кадры с места теракта. На них видно человека с закрым лицом, который привел взрывчатку в действие.

Ответственность за взрыв в еврейской школе Амстердама взяла радикальная организация "Исламское движение правой молодежи", пишет израильский портал Ynet.

амстердам школа
Никаких видимых повреждений ни на воротах, ни на наружной стене школы не обнаружено
Фото: из открытых источников

Ранее организация уже успела взять на себя ответственность за нападения на синагоги в бельгийском Льеже 9 марта, в Греции 11 марта и Роттердаме в Нидерландах 13 марта. Полиция Нидерландов тем временем задержала четырех подозреваемых во взрыве в синагоге в Роттердаме. Юноши в возрасте от 17 до 19 лет были задержаны возле здания местной еврейской общины.

Напомним, про шиитскую группировку "Ашаб аль-Ямин" до этой недели совершенно не было ничего известно. На их логотипе изображена советская полуавтоматическая винтовка Драгунова. При этом "Катаиб Хезболла" в Ираке, "Хезболла" в Ливане и Корпус стражей исламской революции в Иране используют в своих эмблемах автоматы Калашникова.

Фокус писал, что в начале марта в Иране издали фетву, призывающую мстить за Хаменеи.

12 марта неизветный на автомобиле, начиненным взрывчаткой, врезался в здание синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд в США.