Над військовою базою у штаті США, де живуть Рубіо та Гегсет, зафіксували невідомі дрони, — WP

Над військовою базою США у штаті Вашингтон, де проживають високопоставлені чиновники, такі як держсекретар Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет, помітили невідомі безпілотники.

Невідомі БпЛА викликали побоювання щодо можливих нових загроз, пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході, що виникли на тлі зростання напруженості. Про це 19 березня повідомило видання The Washington Post.

Американські посадовці не знають, хто запустив безпілотники. Однак через інцидент командування віддало наказ посилити заходи безпеки. На тлі можливих нових загроз навіть розглядалася можливість переселення високопоставлених чиновників США.

За словами високопоставленого співрозмовника видання, що говорив на умовах анонімності, протягом однієї ночі за останні 10 днів над фортом Леслі Дж. Макнейр виявили кілька невідомих безпілотників. Ці об'єкти у небі спонукали посилити заходи безпеки, а у Білому домі організували нараду задля з'ясування наступних кроків у цілях безпеки, оскільки американські військові почали пильніше стежити за потенційними загрозами на тлі військової операції в Ірані.

Видання пише, що безпілотники виявили на тлі того, як США оголосили глобальну тривогу з безпеки для своїх дипломатичних відомств у світі. Кілька внутрішніх баз навіть було закрито через потенційні загрози.

Об'єднана база Макгуяр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза Макділл у Флориді підвищили рівень захисту власних сил до "Чарлі". Це позначення вказує на наявність розвідувальних даних, що вказують на можливість нападу чи іншої небезпеки.

За інформацією джерел, поява дронів над Фортом Макнейр навіть змусила розглянути питання про переселення Рубіо та Гегсета. Однак один із чиновників запевнив ЗМІ, що вони не переїжджали.

The Washington Post пише, що на території Форту Канейр розташований Національний університет оборони, а також працюють деякі з найвищих військових чиновників Пентагону.

