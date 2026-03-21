Росія розширює секретну авіабазу біля Москви: що відомо
Росіяни почали масштабне будівництво ангарів на аеродромі Раменське, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.
Про це повідомили на сторінці AviVector в Х, де викладають дані супутникової розвідки авіабаз. Там показали фото аеродрому Раменське.
Автор зазначає, що на аеродромі Раменське під Москвою зафіксовано зведення нових ангарів та розширення стоянок для літаків Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які є носіями ядерної зброї та ракет для ударів по Україні.
Згідно зі знімками станом на 15–19 березня 2026 року, активні роботи ведуться в центральній та південній частинах авіабази.
На супутникових знімках видно, що у центрі аеропорту розпочато монтаж споруд розміром 110 на 77 метрів. Такі габарити дозволяють повністю приховати стратегічні ракетоносці від візуального спостереження та захистити їх від уламкових уражень.
Крім того, у південній частині аеродрому помічено підготовку нових майданчиків для базування бортів. Аналогічні роботи раніше фіксувалися на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.
На території вже встановлено будівельні вагончики та склади для матеріалів.
Також розслідувачі AviVector ідентифікували присутність основних сил стратегічної авіації ворога:
- Ту-160 (Білий лебедь): 3 одиниці (один із бортів у період 18–19 березня був переміщений або залишив аеродром).
- Ту-95МС: 1 одиниця.
- Ту-22М3: 1 одиниця.
Аеродром Раменське межує з містом Жуковський та однойменним міжнародним аеропортом, що робить цей військовий об'єкт частиною великого авіаційного вузла біля російської столиці.
