Скандал через гонорари адвокатам: у Нью-Йорку відбувся суд над Ніколасом Мадуро

Суддя дав зрозуміти, що не припинятиме справу про торгівлю наркотиками проти поваленого президента Венесуели. Але на суді виник скандал через гонорари адвокатам.

Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес з'явилися в залі суду в тюремному одязі. Вони не визнали себе винними за висунутими звинуваченнями, включно зі змовою з метою наркотероризму. Про те, як проходив суд над поваленим президентом Венесуели, пише Reuters.

Суд над Мадуро закінчився нічим, дату нового суду не призначено

Ніколаса Мадуро звинувачують у керівництві мережею з торгівлі кокаїном спільно з міжнародними наркокартелями, йому висунуто звинувачення за чотирма пунктами, включно з наркотероризмом, змовою з метою ввезення кокаїну і зберіганням кулеметів і вибухових пристроїв.

За кожним із висунутих обвинувачень передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

В обвинувальному висновку стверджується, що Мадуро та інші венесуельські лідери впродовж більш ніж 25 років "зловживали своїм становищем суспільної довіри та підкуповували колись законні інституції для ввезення тонн кокаїну до Сполучених Штатів".

За твердженням прокуратури, Мадуро і його союзники надавали правоохоронним органам прикриття і матеріально-технічну підтримку великим наркоторговельним угрупованням, таким як картель Сіналоа і банда "Трен де Арагуа".

Його також звинувачують у продажу венесуельських дипломатичних паспортів відомим наркоторговцям і в організації перельотів під дипломатичним прикриттям для вивезення прибутків від продажу наркотиків із Мексики.

Ніколас Мадуро заперечує ці звинувачення, заявляючи, що вони є "прикриттям для імперіалістичних задумів щодо багатих нафтових запасів Венесуели".

Сілію Флорес звинувачують в організації викрадень і вбивств, а також в отриманні хабарів у 2007 році за організацію зустрічі між наркоторговцями і директором Національного управління по боротьбі з наркотиками Венесуели. Вона також заявила, що невинна.

Інтереси Мадуро представляє вашингтонський юрист Баррі Поллак, партнер юридичної фірми Harris St. Laurent & Wechsler, який раніше захищав засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

На суді він назвав вивезення Мадуро з Венесуели "військовим викраденням" і заявив про право Мадуро і Флорес обирати й оплачувати послуги своїх адвокатів.

Мадро вивезли з Венесуели під час операції 3 січня 2026 року

Поллок стверджує, що Мадуро і Флоресу слід дозволити використовувати кошти венесуельського уряду для фінансування свого захисту, незважаючи на санкції США.

Він закликав суддю зняти звинувачення в торгівлі наркотиками на тій підставі, що Сполучені Штати перешкоджають уряду Венесуели в оплаті судових витрат.

Прокурори стверджують, що, оскільки США не визнають Мадуро законним президентом Венесуели з 2019 року, він і його дружина не повинні розраховувати на те, що уряд США дозволить Венесуелі оплатити їхні судові витрати.

За словами прокурорів, Мадуро і Флорес можуть бути призначені державні захисники, якщо вони не можуть дозволити собі власних адвокатів.

Поллок заявив на слуханнях, що для Мадуро було б недоречно користуватися послугами державного захисника, оскільки він має достатньо фінансових ресурсів, і що державний захисник, найімовірніше, не матиме у своєму розпорядженні коштів для належного представлення його інтересів.

"Суд не повинен призначати адвоката людині, яка має майнові інтереси та ресурси, які могли б бути використані для її власного захисту", — сказав Поллак, маючи на увазі венесуельські кошти.

Окружний суддя США Елвін Хеллерстайн поставив під сумнів обґрунтованість дій уряду США, що перешкоджають Мадуро використовувати венесуельські кошти для оплати свого юридичного захисту, але заявив, що не припинятиме справу проти Мадуро через питання про гонорари адвокатів.

Засідання завершилося приблизно за годину. Федеральний окружний суддя Елвін Геллерстайн не призначив наступну дату судового засідання.

Нагадаємо, після того, як Ніколаса Мадуро вивезли до США, обов'язки президента Венесуели виконує Дельсі Родрігес. І вона вже почала сперечатися з президентом США Дональдом Трампом.

Своєю чергою Марія Коріна Мачадо, яку американський президент називав "милою", але не бачив у ролі глави Венесуели, зробила спробу схилити Трампа на свій бік, вручивши йому свою золоту медаль — Нобелівську премію миру