Скандал из-за гонораров адвокатам: в Нью-Йорке прошел суд над Николасом Мадуро

Судья дал понять, что не будет прекращать дело о торговле наркотиками против свергнутого президента Венесуэлы. Но на суде возник скандал из-за гонораров адвокатам.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес появились в зале суда в тюремной одежде. Они не признали себя виновными по предъявленным обвинениям, включая сговор с целью наркотерроризма. О том как проходил суд на свергнутым президентом Венесуэлы, пишет Reuters.

Суд над Мадуро закончился ничем, дата нового суда не назначена

Николас Мадуро обвиняется в руководстве сетью по торговле кокаином совместно с международными наркокартелями и ему предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и хранение пулеметов и взрывных устройств.

По каждому из предъявленных обвинений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В обвинительном заключении утверждается, что Мадуро и другие венесуэльские лидеры на протяжении более 25 лет "злоупотребляли своим положением общественного доверия и подкупали некогда законные институты для ввоза тонн кокаина в Соединенные Штаты".

По утверждению прокуратуры, Мадуро и его союзники предоставляли правоохранительным органам прикрытие и материально-техническую поддержку крупным наркоторговым группировкам, таким как картель Синалоа и банда "Трен де Арагуа".

Мадуро и Флорес в зале суда

Его также обвиняют в продаже венесуэльских дипломатических паспортов известным наркоторговцам и в организации перелетов под дипломатическим прикрытием для вывоза доходов от продажи наркотиков из Мексики.

Николас Мадуро отрицает эти обвинения, заявляя, что они являются "прикрытием для империалистических замыслов в отношении богатых нефтяных запасов Венесуэлы".

Силию Флорес обвиняют в организации похищений и убийств, а также в получении взяток в 2007 году за организацию встречи между наркоторговцами и директором Национального управления по борьбе с наркотиками Венесуэлы. Она также заявила, что невиновна.

Интересы Мадуро представляет вашингтонский юрист Барри Поллак, партнер юридической фирмы Harris St. Laurent & Wechsler, который ранее защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

На суде он назвал вывоз Мадуро из Венесуэлы "военным похищением" и заявил о праве Мадуро и Флорес выбирать и оплачивать услуги своих адвокатов.

Мадро вывезли из Венесуэлы во время операции 3 января 2026 года Фото: Скриншот

Поллок утверждает, что Мадуро и Флорес следует разрешить использовать средства венесуэльского правительства для финансирования своей защиты, несмотря на санкции США.

Он призвал судью снять обвинения в торговле наркотиками на том основании, что Соединенные Штаты препятствуют правительству Венесуэлы в оплате судебных издержек.

Прокуроры утверждают, что, поскольку США не признают Мадуро законным президентом Венесуэлы с 2019 года, он и его жена не должны рассчитывать на то, что правительство США позволит Венесуэле оплатить их судебные издержки.

По словам прокуроров, Мадуро и Флорес могут быть назначены государственные защитники, если они не могут позволить себе собственных адвокатов.

Поллок заявил на слушаниях, что для Мадуро было бы неуместно пользоваться услугами государственного защитника, поскольку у него достаточно финансовых ресурсов, и что государственный защитник, скорее всего, не будет располагать средствами для надлежащего представления его интересов.

"Суд не должен назначать адвоката человеку, который имеет имущественные интересы и ресурсы, которые могли бы быть использованы для его собственной защиты", — сказал Поллак, имея в виду венесуэльские средства.

Окружной судья США Элвин Хеллерстайн поставил под сомнение обоснованность действий правительства США, препятствующих Мадуро использовать венесуэльские средства для оплаты своей юридической защиты, но заявил, что не будет прекращать дело против Мадуро из-за вопроса о гонорарах адвокатов.

Заседание завершилось примерно через час. Федеральный окружной судья Элвин Хеллерстайн не назначил следующую дату судебного заседания.

Напомним, после того, как Николаса Мадуро вывезли в США, обязанности президента Венесуэлы исполняет Дельси Родригес. И она уже начала спорить с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Мария Корина Мачадо, которую американский президент называл "милой", но не видел в качестве главы Венесуэлы, предприняла попытку склонить Трампа на свою сторону, вручив ему свою золотую медаль – Нобелевскую премию мира