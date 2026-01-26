"Хватит уже указаний": временный лидер Венесуэлы выступила против Белого дома (видео)

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая была правой рукой Николаса Мадуро, а после его захвата военными США стала временным главой государства, резко высказалась в сторону Белого дома.

Родригес, которой приходится одновременно удерживать лояльных Мадуро сторонников внутри страны и пытаться угодить администрации Дональда Трампа, заявила, что с нее достаточно указаний Вашингтона, передает CNN.

Этому предшествовало продолжающееся давление, включая ряд требований к Венесуэле возобновить добычу нефти.

"Хватит уже указаний Вашингтона в отношении политиков в Венесуэле. Пусть венесуэльская политика разрешит наши разногласия и внутренние конфликты. Эта Республика заплатила очень высокую цену за то, что ей пришлось столкнуться с последствиями фашизма и экстремизма в нашей стране", – сказала она во время встречи с нефтяниками в городе Пуэрто-Ла-Крус.

Родригес в последние недели настаивала на том, что США не управляют Венесуэлой, но при этом не решалась идти на прямую конфронтацию с Белым домом.

После ареста Мадуро Дональд Трамп заявлял, что США "собираются управлять" Венесуэлой, но позже поддержал Родригес в качестве временного лидера страны.

Сейчас внутри страны сохраняется раскол между сторонниками Мадуро, левой оппозицией и "чавистами-не-мадуристами" — сторонниками покойного Уго Чавеса, которые отвергают Мадуро, обвиняя его в предательстве социалистических идеалов XXI века.

Через несколько дней после ударов США по Каракасу в начале января администрация Трампа выдвинула ряд требований, на которые Венесуэла должна согласиться, включая разрыв связей с Китаем, Ираном, Россией и Кубой, а также согласие на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти.

В начале января глава Белого дома заявлял, что переходные власти Венесуэлы передадут его стране от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. По его словам, доходы от продаж будут направлены в пользу венесуэльцев и американцев.

В Штатах ждали, что Родригес отдаст приоритет администрации Трампа и американским нефтяным компаниям в будущих продажах нефти. Ее демарш в США пока никак не комментировали.

В свою очередь Мария Корина Мачадо, которую американский президент называл "милой", но не видел в качестве главы Венесуэлы, предприняла попытку склонить Трампа на свою сторону, вручив ему свою золотую медаль – Нобелевскую премию мира, которую он так хочет получить.

Операция в Венесуэле: детали

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Государственный секретарь США Марко Рубио 4 января утверждал, что операция в Венесуэле была необходима для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а венесуэльская нефть Штатам не нужна, поскольку у них достаточно своей.

5 января, когда захваченный Мадуро предстал перед судом, Государственный департамент США сделал заявление для мира о том, что западное полушарие Земли — это зона их интересов. Для РФ в русскоязычном аккаунте появилось другое сообщение: "Президент Трамп — человек дела. Не знали — теперь знаете".