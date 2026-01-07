Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти: Трамп лично будет контролировать процесс

Президент США Дональд Трамп заявил, что переходные власти Венесуэлы передадут его стране от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. По его словам, доходы от продаж будут направлены в пользу венесуэльцев и американцев.

О продаже нефти после операции в Венесуэле Трамп сообщил 7 января в собственной соцсети Truth Social. Президент США дал министру энергетики Крису Райту поручение немедленно приступить к выполнению этого плана.

"Я с удовольствием объявляю, что переходные органы власти в Венесуэле передадут Соединённым Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, находящейся под санкциями. Эта нефть будет продана по рыночной цене, а полученные средства буду контролировать я лично, как Президент Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать их использование в пользу народов Венесуэлы и Соединенных Штатов!" — написал Дональд Трамп.

По его словам, нефть будут перевозить танкеры-хранители непосредственно к разгрузочным причалам в США.

Венесуэла должна передать США 30-50 млн баррелей нефти, которая была под санкциями Фото: скриншот

Операция в Венесуэле: детали

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

После этого президент Дональд Трамп заявлял, что США будут руководить Венесуэлой, пока не будет обеспечен безопасный и надлежащий переход власти в стране. После задержания Николаса Мадуро исполняющей обязанности президента в Венесуэле была назначена вице-президент Делси Родригес.

Государственный секретарь США Марок Рубио 4 января утверждал, что операция в Венесуэле была необходима для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а венесуэльская нефть Штатам не нужна, поскольку у них достаточно своей.

5 января, когда захваченный Мадуро предстал перед судом, Государственный департамент США сделал заявление для мира о том, что западное полушарие Земли — это зона их интересов. Для РФ в русскоязычном аккаунте появилось другое сообщение: "Президент Трамп — человек дела. Не знали — теперь знаете".