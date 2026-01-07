Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти: Трамп особисто контролюватиме процес

Президент США Дональд Трамп заявив, що перехідна влада Венесуели передасть його країні від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти. За його словами, доходи від продажів будуть спрямовані на користь венесуельців і американців.

Про продаж нафти після операції у Венесуелі Трамп повідомив 7 січня у власній соцмережі Truth Social. Президент США дав міністру енергетики Крісу Райту доручення негайно розпочати виконання цього плану.

"Я з задоволенням оголошую, що перехідні органи влади у Венесуелі передадуть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, що перебуває під санкціями. Ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти контролюватиму я особисто, як Президент Сполучених Штатів Америки, щоб гарантувати їх використання на користь народів Венесуели та Сполучених Штатів!" — написав Дональд Трамп.

За його словами, нафту перевозитимуть танкери-зберігачі безпосередньо до розвантажувальних причалів у США.

Венесуела має передати США 30-50 млн барелів нафти, що була під санкціями Фото: скриншот

Операція у Венесуелі: деталі

3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, в результаті якої захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Після цього президент Дональд Трамп заявляв, що США керуватимуть Венесуелою, доки не буде забезпечено безпечний і належний перехід влади в країні. Після затримання Ніколаса Мадуро виконувачкою обов'язків президента у Венесуелі було призначеного віцепрезидентку Делсі Родрігес.

Державний секретар США Марок Рубіо 4 січня стверджував, що операція у Венесуелі була необхідна для боротьби з незаконним обігом наркотиків, а венесуельська нафта Штатам не потрібна, оскільки у них достатньо своєї.

5 січня, коли захоплений Мадуро постав перед судом, Державний департамент США зробив заяву для світу про те, що західна півкуля Землі — це зона їхніх інтересів. Для РФ у російськомовному акаунті з'явилося інше повідомлення: "Президент Трамп — людина справи. Не знали? — Тепер знаєте".