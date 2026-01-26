"Досить уже вказівок": тимчасова лідерка Венесуели виступила проти Білого дому (відео)

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес, яка була правою рукою Ніколаса Мадуро, а після його захоплення військовими США стала тимчасовим главою держави, різко висловилася в бік Білого дому.

Родрігес, якій доводиться одночасно утримувати лояльних до Мадуро прихильників усередині країни і намагатися догодити адміністрації Дональда Трампа, заявила, що з неї достатньо вказівок Вашингтона, передає CNN.

Цьому передував триваючий тиск, включно з низкою вимог до Венесуели відновити видобуток нафти.

"Досить уже вказівок Вашингтона щодо політиків у Венесуелі. Нехай венесуельська політика вирішить наші розбіжності та внутрішні конфлікти. Ця Республіка заплатила дуже високу ціну за те, що їй довелося зіткнутися з наслідками фашизму та екстремізму в нашій країні", — сказала вона під час зустрічі з нафтовиками в місті Пуерто-Ла-Крус.

Родрігес останніми тижнями наполягала на тому, що США не керують Венесуелою, але водночас не наважувалася йти на пряму конфронтацію з Білим домом.

Після арешту Мадуро Дональд Трамп заявляв, що США "збираються керувати" Венесуелою, але пізніше підтримав Родрігеса як тимчасового лідера країни.

Наразі всередині країни зберігається розкол між прихильниками Мадуро, лівою опозицією і "чавістами-не-мадуристами" — прихильниками покійного Уго Чавеса, які відкидають Мадуро, звинувачуючи його у зраді соціалістичних ідеалів XXI століття.

За кілька днів після ударів США по Каракасу на початку січня адміністрація Трампа висунула низку вимог, на які Венесуела має погодитися, включно з розривом зв'язків із Китаєм, Іраном, Росією і Кубою, а також згоду на ексклюзивне партнерство зі США в галузі видобутку нафти.

На початку січня глава Білого дому заявляв, що перехідна влада Венесуели передасть його країні від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти. За його словами, доходи від продажів будуть спрямовані на користь венесуельців і американців.

У Штатах чекали, що Родрігес надасть пріоритет адміністрації Трампа й американським нафтовим компаніям у майбутніх продажах нафти. Її демарш у США поки що ніяк не коментували.

Своєю чергою Марія Коріна Мачадо, яку американський президент називав "милою", але не бачив у ролі глави Венесуели, зробила спробу схилити Трампа на свій бік, вручивши йому свою золоту медаль — Нобелівську премію миру, яку він так хоче отримати.

Операція у Венесуелі: деталі

3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, унаслідок якої захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес.

Державний секретар США Марко Рубіо 4 січня стверджував, що операція у Венесуелі була необхідна для боротьби з незаконним обігом наркотиків, а венесуельська нафта Штатам не потрібна, оскільки у них достатньо своєї.

5 січня, коли захоплений Мадуро постав перед судом, Державний департамент США зробив заяву для світу про те, що західна півкуля Землі — це зона їхніх інтересів. Для РФ у російськомовному акаунті з'явилося інше повідомлення: "Президент Трамп — людина справи. Не знали — тепер знаєте".