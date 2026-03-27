В США хочуть запровадити санкції проти посадовців Угорщини за блокування допомоги Україні

У США сенатори від республіканської та демократичної партії планують внести законопроєкт, яким передбачені санкції проти чиновників Угорщини за блокування допомоги України.

Ідея стала реакцією на рішення очільника угорського уряду Віктора Орбана заблокувати кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Якщо законопроєкт буде підтримано Сенатом, то Дональд Трамп повинен буде запровадити санкції проти тих високопосадовців Угорщини, які причетні до закупівель російської нафти і газу, а також намагаються заблокувати допомогу Києві.

Авторами законопроєкту виступили демократка Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які є співголовами групи спостерігачів НАТО в Сенаті. Раніше вони говорили, що Європа стає все більш залежною від енергоносіїв Росії.

"Цей законопроєкт притягує до відповідальності високопоставлених угорських високопосадовців і водночас надає Угорщині чіткий шлях до відновлення відносин зі своїми союзниками шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв і припинення перешкоджання підтримці України", — пояснив Тілліс.

Натомість Шахін розкритикувала віцепрезидента США Джей Ді Венса, який має намір відвідати Будапешт, аби висловити підтримку чинному уряду Угорщини.

Вона підкреслила, що потрібно застосовувати однакові стандарти до всіх союзників, а Орбан не має залишитися безкарним.

Водночас у проєкті закону Орбан безпосередньо не згадується як об'єкт санкцій. Рішення про те, проти кого саме буде запроваджені санкції, буде ухвалювати саме адміністрація Трампа.

Нагадаємо, що Дональд Трамп звернувся до угорського населення з закликом підтримати Віктора Орбана та його партію на майбутніх парламентських виборах. Американський лідер відзначив, що він має спільні пріоритети з чинним прем'єром Угорщини.

Раніше повідомлялося, що в ЄС дуже незадоволені поведінкою Орбана, і вже подейкують, що в разі його перемоги на виборах у квітні буде переглянуто право голосу для Будапешта.

Також повідомлялося, як перемога Орбана у справі про нафтопровід "Дружба" перекреслить шлях України до ЄС.