В США хотят ввести санкции против чиновников Венгрии за блокирование помощи Украине

В США сенаторы от республиканской и демократической партии планируют внести законопроект, которым предусмотрены санкции против чиновников Венгрии за блокирование помощи Украине.

Идея стала реакцией на решение главы венгерского правительства Виктора Орбана заблокировать кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом говорится в материале Financial Times.

Если законопроект будет поддержан Сенатом, то Дональд Трамп должен будет ввести санкции против тех высокопоставленных чиновников Венгрии, которые причастны к закупкам российской нефти и газа, а также пытаются заблокировать помощь Киеву.

Авторами законопроекта выступили демократка Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые являются сопредседателями группы наблюдателей НАТО в Сенате. Ранее они говорили, что Европа становится все более зависимой от энергоносителей России.

"Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников и одновременно предоставляет Венгрии четкий путь к восстановлению отношений со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины", — пояснил Тиллис.

Зато Шахин раскритиковала вице-президента США Джей Ди Венса, который намерен посетить Будапешт, чтобы выразить поддержку действующему правительству Венгрии.

Она подчеркнула, что нужно применять одинаковые стандарты ко всем союзникам, а Орбан не должен остаться безнаказанным.

В то же время в проекте закона Орбан непосредственно не упоминается как объект санкций. Решение о том, против кого именно будут введены санкции, будет принимать именно администрация Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп обратился к венгерскому населению с призывом поддержать Виктора Орбана и его партию на предстоящих парламентских выборах. Американский лидер отметил, что он имеет общие приоритеты с действующим премьером Венгрии.

Ранее сообщалось, что в ЕС очень недовольны поведением Орбана, и уже поговаривают, что в случае его победы на выборах в апреле будет пересмотрено право голоса для Будапешта.

Также сообщалось, как победа Орбана в деле о нефтепроводе "Дружба" перечеркнет путь Украины в ЕС.