Посушливі країни Перської затоки накрили небувалі зливи: в ОАЕ повінь (відео)

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли сильні дощі та грози, спричинивши повені в Дубаї та Шарджі на півночі країни. Після злив очікуються піщані бурі, тож населення закликали бути готовими до катаклізмів.

За прогнозами синоптиків, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар та Іран можуть зіткнутися із загрозою повеней, а також із ризиком граду, руйнівних вітрів, пилових бур, торнадо і водяних смерчів, пише NY Times.

Повінь в ОАЕ

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди в середу прогнозував окремі грози, що переміщаються над Ізраїлем і Ліваном. Однак до 26 березня очікувалося, що грози стануть більш організованими, просуваючись на південь і схід через Сирію, Йорданію, Саудівську Аравію та Ірак. Потім очікується, що інтенсивність і частота гроз досягнуть піку, коли вони переміщатимуться над Іраном і через Аравійський півострів з вечора четверга до п'ятниці.

У районі південного Ірану, включно з районами поблизу Ормузької протоки, очікуються найрясніші опади.

У ніч із четверга на п'ятницю по більшій частині ОАЕ пройшли сильні дощі та грози з поривчастим вітром. Ці умови призвели до пилових бурь, що спонукало владу запровадити надзвичайні заходи і випустити попередження про безпеку по всій країні.

ОАЕ затопило сильними зливами

Міністерство зміни клімату та довкілля ОАЕ закликає населення вживати запобіжних заходів під час дощів і обмежувати поїздки на автомобілі, за винятком випадків нагальної потреби.

Північний Оман також схильний до високого ризику гроз. Метеорологічна служба Оману повідомила, що інтенсивні дощі можуть призвести до масштабних і сильних повеней у багатьох низинних районах у п'ятницю.

Повінь в Омані

Національний центр метеорології, офіційна метеорологічна служба Об'єднаних Арабських Еміратів, заявив, що велика кількість опадів викликана ізольованим циклоном — повільно рухомою погодною системою, яка здатна викликати тривалі періоди сильних дощів. За даними центру, ця система посилюється вологою, що надходить з Аравійського моря, що призводить до утворення грозових хмар по всій країні і значної кількості опадів.

Оман також затопило

В Об'єднаних Арабських Еміратах березень вважається одним із найдощовіших місяців року, тоді як у квітні зазвичай спостерігається поступове зниження кількості опадів у міру наближення літа.

У квітні 2024 року аналогічна погодна ситуація призвела до потужних штормів у регіоні, унаслідок яких загинула щонайменше 21 людина в Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також було зупинено транспортне сполучення. У багатьох місцях кількість опадів досягла або перевищила середньорічний показник, водночас найбільшу кількість було зафіксовано в районі Хатм-ель-Шакла в Аль-Айні, де за менш ніж 24 години випало трохи більше ніж 25 сантиметрів дощу.

