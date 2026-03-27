Засушливые страны Персидского залива накрыли небывалые ливни: в ОАЭ наводнение (видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли сильные дожди и грозы, вызвав наводнения в Дубае и Шардже на севере страны. После ливней ожидаются песчаные бури, так что население призвали быть готовыми к катаклизмам.

По прогнозам синоптиков, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Иран могут столкнуться с угрозой наводнений, а также с риском града, разрушительных ветров, пыльных бурь, торнадо и водяных смерчей, пишет NY Times.

Наводнение в ОАЭ

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды в среду прогнозировал отдельные грозы, перемещающиеся над Израилем и Ливаном. Однако к 26 марта ожидалось, что грозы станут более организованными, продвигаясь на юг и восток через Сирию, Иорданию, Саудовскую Аравию и Ирак. Затем ожидается, что интенсивность и частота гроз достигнут пика, когда они будут перемещаться над Ираном и через Аравийский полуостров с вечера четверга до пятницы.

В районе южного Ирана, включая районы вблизи Ормузского пролива ожидаются самые обильные осадки.

В ночь с четверга на пятницу по большей части ОАЭ прошли сильные дожди и грозы с порывистым ветром. Эти условия привели к пылевым бурям, что побудило власти ввести чрезвычайные меры и выпустить предупреждения о безопасности по всей стране.

ОАЭ затопило сильными ливнями

Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ призывает население принимать меры предосторожности во время дождей и ограничивать поездки на автомобиле, за исключением случаев крайней необходимости.

Северный Оман также подвержен высокому риску гроз. Метеорологическая служба Омана сообщила, что интенсивные дожди могут привести к масштабным и сильным наводнениям во многих низинных районах в пятницу.

Наводнение в Омане

Национальный центр метеорологии, официальная метеорологическая служба Объединенных Арабских Эмиратов, заявил, что большое количество осадков вызвано изолированным циклоном — медленно движущейся погодной системой, способной вызывать продолжительные периоды сильных дождей. По данным центра, эта система усиливается влагой, поступающей из Аравийского моря, что приводит к образованию грозовых облаков по всей стране и значительному количеству осадков.

Оман также затопило

В Объединенных Арабских Эмиратах март считается одним из самых дождливых месяцев года, в то время как в апреле обычно наблюдается постепенное снижение количества осадков по мере приближения лета.

В апреле 2024 года аналогичная погодная ситуация привела к мощным штормам в регионе, в результате которых погиб по меньшей мере 21 человек в Омане и Объединенных Арабских Эмиратах, а также было остановлено транспортное сообщение. Во многих местах количество осадков достигло или превысило среднегодовой показатель, при этом наибольшее количество было зафиксировано в районе Хатм-эль-Шакла в Аль-Айне, где за менее чем 24 часа выпало чуть более 25 сантиметров дождя.

Напомним, ранее на Канарские острова обрушился мощный шторм. Затопило все популярные туристические места, а плотины оказались под угрозой прорыва.

Ранее мы писали, что климатический кризис стремительно меняет облик планеты: повышение уровня Мирового океана и усиление береговой эрозии уже привели к потере десятков тысяч квадратных километров суши.