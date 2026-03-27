У Непалі прем'єр-міністром став колишній репер Балендра Шах (відео)

Шах — наймолодший прем'єр-міністр Непалу за останні десятиліття. Перед ним стоїть завдання створення робочих місць і відновлення політичної стабільності.

Балендра Шах, репер, який став політиком, 27 березня склав присягу як прем'єр-міністр Непалу. Перед ним стоїть складне завдання, оскільки ця бідна країна в Гімалаях довгий час страждала від нестабільних урядів і слабких перспектив економічного зростання, пише Reuters.

Балендра Шах став новим прем'єр-міністром Непалу

Шах, одягнений на церемонію в обтислі штани, піджак у тон, свою фірмову чорну непальську кепку і сонцезахисні окуляри, є наймолодшим прем'єр-міністром Непалу за останні десятиліття і першим мадхесі — представником південних рівнин, які межують з Індією, — який очолив гімалайську країну, розташовану між азіатськими гігантами — Індією і Китаєм.

Колишній мер столиці Катманду, 35-річний Шах, став прем'єр-міністром після того, як його партія "Растрія Сватантра", що існує вже три роки, здобула 182 місця в парламенті з 275 депутатів на виборах 5 березня, перших виборах після антикорупційних протестів покоління Зет, під час яких у вересні минулого року загинули 76 осіб.

У новому музичному відео, опублікованому на його сторінці у Facebook напередодні церемонії присяги, Шах наголосив на патріотизмі та оптимізмі щодо світлого майбутнього Непалу.

"Цього разу Непал не боїться, серце сповнене червоної крові... сміх і щастя наповнять кожну домівку", — співав Шах у відеоролику, в якому було показано кадри великих натовпів, які вітали його під час передвиборчої кампанії.

Понад 200 індуїстських священиків і буддійських лам співали гімнів і молитов за мир під звуки мушель під час церемонії в президентському палаці, на якій були присутні дипломати і високопоставлені урядовці.

Після складання присяги шах призначив 14 членів свого кабінету, виконавши передвиборчу обіцянку про створення невеликої команди для скорочення державних витрат. Міністром фінансів він призначив Сварніма Вагле, економіста з освітою Гарварда.

"Перше випробування для нового уряду полягає в прозорому та оперативному наданні послуг населенню, яке очікує перших ознак ефективного управління вже з неділі", — заявив політичний аналітик Пуранджан Ачарья. Неділя в Непалі — робочий день.

Ачарья заявив, що першочергове завдання Шаха — виконати рекомендації комісії, яка розслідувала насильство під час антикорупційних протестів, що є ключовою вимогою сімей жертв. У доповіді рекомендувалося притягнути до відповідальності винних у придушенні протестів, включно з тодішнім прем'єр-міністром Шарму Олі.

Індія і Китай уже привітали Шаха.

"Я з нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати з вами, щоб підняти індійсько-непальську дружбу і співпрацю на ще вищий рівень на благо наших двох народів", — повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін підтримає свого гімалайського сусіда в захисті його незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Молодіжні протести торік були спричинені нестачею робочих місць і повсюдною корупцією в країні з населенням 30 мільйонів осіб, де п'ята частина населення живе в злиднях, а приблизно 1500 осіб щодня залишають країну для роботи за кордоном.

Політична нестабільність стала справжньою проблемою: з 1990 року до влади прийшли 32 уряди, і жоден з них не відпрацював п'ятирічний термін.

Партія "Непальський конгрес", найстаріша партія країни, опинилася на другому місці в парламенті, отримавши всього 38 місць. Комуністична партія Непалу (об'єднана марксистсько-ленінська) Олі, змушеного піти у відставку після заворушень, пов'язаних із поколінням Зет, контролює 25 членів.

Колишня голова Верховного суду Сушила Каркі керувала країною в перехідний період аж до парламентських виборів. І вона привітала Балендру Шаха з перемогою.

