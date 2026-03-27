В Непале премьер-министром стал бывший рэпер Балендра Шах (видео)

Шах — самый молодой премьер-министр Непала за последние десятилетия. Перед ним стоит задача создания рабочих мест и восстановления политической стабильности.

Балендра Шах, рэпер, ставший политиком 27 марта принес присягу в качестве премьер-министра Непала. Перед ним стоит сложная задача, так как эта бедная страна в Гималаях долгое время страдала от нестабильных правительств и слабых перспектив экономического роста, пишет Reuters.

Шах, одетый на церемонию в обтягивающие брюки, пиджак в тон, свою фирменную черную непальскую кепку и солнцезащитные очки, является самым молодым премьер-министром Непала за последние десятилетия и первым мадхеси — представителем южных равнин, граничащих с Индией, — возглавившим гималайскую страну, расположенную между азиатскими гигантами Индией и Китаем.

Бывший мэр столицы Катманду, 35-летний Шах, стал премьер-министром после того, как его партия "Растрия Сватантра", существующая уже три года, получила 182 места в парламенте из 275 депутатов на выборах 5 марта, первых выборах после антикоррупционных протестов поколения Зет, в ходе которых в сентябре прошлого года погибли 76 человек.

В новом музыкальном видео, опубликованном на его странице в Facebook накануне церемонии присяги, Шах подчеркнул патриотизм и оптимизм в отношении светлого будущего Непала.

"В этот раз Непал не боится, сердце полно красной крови… смех и счастье наполнят каждый дом", — пел Шах в видеоролике, в котором были показаны кадры больших толп, приветствующих его во время предвыборной кампании.

Более 200 индуистских священников и буддийских лам пели гимны и молитвы о мире под звуки раковин во время церемонии в президентском дворце, на которой присутствовали дипломаты и высокопоставленные правительственные чиновники.

После принесения присяги шах назначил 14 членов своего кабинета, выполнив предвыборное обещание о создании небольшой команды для сокращения государственных расходов. Министром финансов он назначил Сварнима Вагле, экономиста с образованием Гарварда.

"Первое испытание для нового правительства заключается в прозрачном и оперативном предоставлении услуг населению, которое ожидает первых признаков эффективного управления уже с воскресенья", — заявил политический аналитик Пуранджан Ачарья. Воскресенье в Непале — рабочий день.

Ачарья заявил, что первоочередная задача Шаха — выполнить рекомендации комиссии, расследовавшей насилие во время антикоррупционных протестов, что является ключевым требованием семей жертв. В докладе рекомендовалось привлечь к ответственности виновных в подавлении протестов, включая тогдашнего премьер-министра Шарму Оли.

Индия и Китай уже поздравили Шаха.

"Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами, чтобы поднять индийско-непальскую дружбу и сотрудничество на еще более высокий уровень на благо наших двух народов", — сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин окажет поддержку своему гималайскому соседу в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Молодежные протесты в прошлом году были вызваны нехваткой рабочих мест и повсеместной коррупцией в стране с населением 30 миллионов человек, где пятая часть населения живет в нищете, а около 1500 человек ежедневно покидают страну для работы за границей.

Политическая нестабильность стала настоящей проблемой: с 1990 года к власти пришли 32 правительства, и ни одно из них не отработало пятилетний срок.

Партия "Непальский конгресс", старейшая партия страны, оказалась на втором месте в парламенте, получив всего 38 мест. Коммунистическая партия Непала (объединенная марксистско-ленинская) Оли, вынужденного уйти в отставку после беспорядков, связанных с поколением Зет, контролирует 25 членов.

Бывшая глава Верховного суда Сушила Карки руководила страной в переходный период вплоть до парламентских выборов. И она поздравила Балендру Шаха с победой.

Антикоррупционные протесты в Непале переросли в массовые беспорядки после временного запрета Facebook, Instagram, YouTube и других платформ.