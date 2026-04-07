Масштабна пожежа в Панамському каналі: вибухнув паливний резервуар, є загиблий і поранені (відео)

Вибух палива та масштабна пожежа паралізувала рух по Мосту Америк, який з'єднує Панаму із внутрішньою частиною країни. Повідомлялося, що рух міжокеанським водним шляхом не постраждав.

Міст Америк – це одна з двох споруд, що перекинута через Панамський канал. Щодня його перетинають тисячі автомобілів та автобусів, пише Infobae.

Одна людина загинула, а двоє пожежників отримали поранення з опіками другого ступеня внаслідок пожежі. Велика пожежа виникла в районі Ла-Бока, де працюють паливні компанії та розташовані резервуари для зберігання.

Анхель Дельгадо з пожежної служби Панами повідомив, що після того, як пожежу було взято під контроль, Міст Америк було знову відкрито після кілька годин. Але закрили знов до 7 квітня, щоб Міністерство громадських робіт могло перевірити, чи не отримав міст пошкоджень.

"Зараз усе повертається до норми", – додав Дельгадо, який пояснив, що для гасіння пожежі використовувалися вантажівки, які називаються "монітор ними" вантажівками, які використовують великий об’єм води для гасіння вогню, а також хімічні матеріали для охолодження щонайменше трьох автоцистерн із паливом.

Дельгадо не вдавався в подробиці, він сказав, що, як припускають, деякі робітники перекачували паливо в автоцистерну, коли пролунав вибух. За оцінками, місткість автоцистерн становить від 5000 до 10 000 галонів.

Відкритий 12 жовтня 1962 року, Міст Америк має довжину 1654 метри та висоту 61 метр над водою. На той час це був один з найдовших підвісних мостів у світі. Головний проліт мосту, який перетинає канал, має довжину 344 метри, що досі робить його одним з найбільших підвісних мостів у світі. Конструкція має дві смуги руху в кожному напрямку, а її пропускна здатність у перші кілька років експлуатації становила понад 9500 транспортних засобів щодня.

Конструкція перетинає тихоокеанський вхід до Панамського каналу, і цей міст уособлює зв'язок між Північною та Південною Америками, що раніше було неможливе через джунглі Дар'єнської затоки на кордоні Панами та Колумбії.

Міст був задуманий у той час, коли Панамський канал, відкритий у 1914 році, розірвав сухопутне з'єднання через перешийок.

Існування Панамського каналу принесло з собою логістичні проблеми для сухопутного руху: єдиним способом переправитися з одного боку на інший були пороми, що курсували в шлюзах каналу. Це ускладнювало рух транспорту та обмежувало пряме сполучення між північчю та півднем.

До будівництва мосту тим, кому потрібно було перетнути канал, доводилося покладатися на поромну систему, яка була не тільки неефективною, але й створювала серйозні логістичні проблеми, особливо для перевезення великих обсягів товарів.

Нагадаємо, в минулому році Дональд Трамп наполягав, що США має права на Панамський канал і заявляв, що це був "щедрий подарунок", який треба забрати назад.

Також сталась серйозна подія: у 2025 році дослідники вперше не спостерігали щорічного поповнення запасів холодної води в Панамській затоці. Причина цієї події не до кінця зрозуміла, а наслідки, на думку вчених, можуть бути серйозними.