Масштабный пожар в Панамском канале: взорвался топливный резервуар, есть погибший и раненые (видео)

Взрыв топлива и масштабный пожар парализовал движение по Мосту Америк, который соединяет Панаму с внутренней частью страны. Сообщалось, что движение по межокеанскому водному пути не пострадало.

Мост Америк — это одно из двух сооружений, перекинутое через Панамский канал. Ежедневно его пересекают тысячи автомобилей и автобусов, пишет Infobae.

Один человек погиб, а двое пожарных получили ранения с ожогами второй степени в результате пожара. Крупный пожар возник в районе Ла-Бока, где работают топливные компании и расположены резервуары для хранения.

Анхель Дельгадо из пожарной службы Панамы сообщил, что после того, как пожар был взят под контроль, Мост Америк был снова открыт через несколько часов. Но закрыли вновь до 7 апреля, чтобы Министерство общественных работ могло проверить, не получил ли мост повреждений.

"Сейчас все возвращается к норме", — добавил Дельгадо, который пояснил, что для тушения пожара использовались грузовики, которые называются "мониторными" грузовиками, которые используют большой объем воды для тушения огня, а также химические материалы для охлаждения по меньшей мере трех автоцистерн с топливом.

Дельгадо не вдавался в подробности, он сказал, что, как предполагают, некоторые рабочие перекачивали топливо в автоцистерну, когда прогремел взрыв. По оценкам, вместимость автоцистерн составляет от 5000 до 10 000 галлонов.

Открытый 12 октября 1962 года, Мост Америк имеет длину 1654 метра и высоту 61 метр над водой. В то время это был один из самых длинных подвесных мостов в мире. Главный пролет моста, который пересекает канал, имеет длину 344 метра, что до сих пор делает его одним из крупнейших подвесных мостов в мире. Конструкция имеет две полосы движения в каждом направлении, а ее пропускная способность в первые несколько лет эксплуатации составляла более 9500 транспортных средств ежедневно.

Конструкция пересекает тихоокеанский вход в Панамский канал, и этот мост олицетворяет связь между Северной и Южной Америками, что ранее было невозможно из-за джунглей Дарьенского залива на границе Панамы и Колумбии.

Мост был задуман в то время, когда Панамский канал, открытый в 1914 году, разорвал сухопутное соединение через перешеек.

Существование Панамского канала принесло с собой логистические проблемы для сухопутного движения: единственным способом переправиться с одной стороны на другую были паромы, которые курсировали в шлюзах канала. Это затрудняло движение транспорта и ограничивало прямое сообщение между севером и югом.

До строительства моста тем, кому нужно было пересечь канал, приходилось полагаться на паромную систему, которая была не только неэффективной, но и создавала серьезные логистические проблемы, особенно для перевозки больших объемов товаров.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп настаивал, что США имеет права на Панамский канал и заявлял, что это был "щедрый подарок", который надо забрать обратно.

Также произошло серьезное событие: в 2025 году исследователи впервые не наблюдали ежегодного пополнения запасов холодной воды в Панамском заливе. Причина этого события не до конца понятна, а последствия, по мнению ученых, могут быть серьезными.