Затримання інкасаторів в Угорщині: ексгенерал України нібито "підробляв документи у вбиральні" (відео)

Прессекретар уряду Угорщини Золтан Ковач на своїй сторінці в X повідомив про нові "докази" у справі щодо захоплення інкасаторів "Ощадбанку". За його словами, існує відеозапис, на якому нібито колишній генерал-майор української розвідки фальсифікує документи.

У його дописі йдеться, що події на цьому ролику відбуваються у вбиральні на автозаправці, поки колеги чоловіка в кадрі обговорюють платежі, ймовірно пов’язані з корупційними схемами. Ба більше, це відео було опубліковано на YouTube-каналі Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV).

На ньому видно чоловіка, який, ймовірно, у вбиральні щось записує у документах. У 30-секундному фрагменті він говорить:

"Добре, видно. Все гаразд. Зараз треба зняти весь офіс. Не зверху, щоб були видні суми… Що ти секрети знімаєш? Ану, відійди, щоб було видно і пісуари, і все інше".

Адвокат "Ощадбанку" у коментарі угорському виданню Telex зазначив, що відео зроблене у 2023 році, не пов’язане з вилученим вантажем і не містить доказів злочину. За його словами:

"Якщо відеозапис справжній, він не містить жодних ознак скоєння злочину. Без чіткого зазначення місця, часу та присутніх осіб це лише відволікаючий фактор для слідства, непридатний для встановлення кримінальної відповідальності або навіть для повідомлення про підозру".

Водночас юридична фірма, що представляє інтереси банку, додала, що майже місяць після набрання чинності урядової постанови вони не отримали жодних доказів чи підстав для підозри. Також досі не надано пояснень, на яких правових підставах угорська влада утримує активи та чому відбувалося затримання й поводження з інкасаторськими перевезеннями.

Раніше видання The Guardian писало, що в Угорщині під час допиту одного із затриманих співробітників українського державного банку могли примусово застосувати препарат, який, за даними джерел, використовують для отримання свідчень. Після ін’єкції чоловік опинився в лікарні.

Також Фокус писав, що, за словами міністра будівництва та транспорту Угорщини Яноша Лазара, затримання українських інкасаторів і вилучення грошового вантажу на території країни було свідомим рішенням угорської влади. Також він додав, що ці кошти не планують повертати Україні доки не буде відновлено транспортування нафти через нафтопровід "Дружба".